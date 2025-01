Jamie Lee Curtis doa R$ 6 milhões para vítimas de incêndio em Los Angeles

Jamie Lee Curtis, 66, e o marido, Christopher Guest, 76, doaram US$ 1 milhão - o equivalente a R$ 6 milhões segundo cotação atual - para as vítimas dos devastadores incêndios florestais em Los Angeles (EUA).

O que aconteceu

A atriz anunciou a contribuição em seu Instagram nesta quinta-feira (9). "Como o incêndio ainda continua e @calfire @losangelesfiredepartment e todos os socorristas e agências envolvidos no combate ao fogo e no salvamento de vidas ainda estão trabalhando arduamente, e vizinhos e amigos estão se unindo para salvar uns aos outros, meu marido, eu e nossos filhos nos comprometemos a doar US$ 1 milhão da nossa Family Foundation para iniciar um fundo de apoio à nossa grande cidade e estado e às grandes pessoas que vivem e amam lá. Estou em contato com o governador Newsom, com o prefeito Bass e com o senador Schiff para saber para onde esses fundos devem ser direcionados para causar o maior impacto possível".

Curtis mudou sua foto do perfil com a frase "Eu-Amo Los Angeles". "Minha comunidade e possivelmente minha casa está pegando fogo. Mas a minha família está segura. Muitos dos meus amigos perderão suas casas. E muitas outras comunidades também. Se alguma vez houve necessidade do uso da frase MINHAS MÃOS PELAS SUAS, esse momento é agora", disse ela.

Jamie é uma das celebridades forçadas a deixar sua casa por conta dos incêndios. A ganhadora do Oscar se emocionou ao falar da tragédia na Califórnia. "Onde eu vivo está pegando fogo agora. Literalmente, todo o bairro de Pacific Palisades está queimando. Voei para cá [Nova York] ontem à noite e, quando estava no avião, comecei a receber mensagens. É muito difícil. É uma catástrofe no sudeste da Califórnia", disse a artista, emocionada, em uma participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Ela ainda lamentou pelo local em que mora. "Obviamente, já teve incêndios horríveis em muitos lugares, mas esse é onde eu vivo. Tudo, o mercado onde faço compras, as escolas onde minhas filhas estudaram, muitos, muitos, muitos amigos perderam suas casas. É realmente uma situação horrível".