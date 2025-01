Gêmeos cowboys do BBB 25 são os famosos 'pipoca gourmet', diz Dantinhas

João Gabriel e João Pedro, 21, cowboys gêmeos anunciados como participantes do BBB 25 (TV Globo), são os famosos 'Pipoca Gourmet', declarou o comentarista Dantinhas na edição do Central Splash desta quinta-feira (9).

A gente precisa destacar também que eles são os famosos 'Pipoca Gourmet', porque juntos eles têm 400 mil seguidores, já são conhecidinhos e são amigos de uma galera aí agro.

Daquele Jacques, daquele Tubarão, tem foto deles em eventos, ou seja, eles são Pipoca Gourmet. Com certeza foi uma indicação. E eu já estou irritado.

Antes de conhecer de primeira, não simpatizo. Principalmente por causa da foto do potrinho.

Mas enfim, vai que eles são carismáticos, conquistam o público. E agora eu vou chamar de Gabriel e de Pedro, porque está me perturbando.

Dantinhas

Barney: Vitória Strada larga na frente e está no lugar certo

Já o comentarista Chico Barney destacou que a atriz Vitória Strada, integrante do grupo camarote no Big Brother Brasil 25, larga muito na frente no favoritismo e está no lugar certo.

A Vitória Strada, eu acho que ela sai muito na frente. Essa ideia de ela ser muito conhecida, de ela ter protagonizado muitas coisas, é verdade, faz sentido e é preocupante. É preocupante para os outros que estão concorrendo. E eu estou achando que a Vitória Strada está no lugar certo.

Chico Barney

