Caso Rust: Alec Baldwin processa promotoria por esconder e manipular provas

Alec Baldwin, 66, entrou nesta quinta-feira (9) com um processo contra a promotoria de Santa Fé, Novo México.

O que aconteceu

O ator acusa a promotora distrital Mary Carmack-Altwies e a promotora especial Kari Morrissey de ocultarem intencionalmente evidências que o inocentariam da morte de Hallyna Hutchins, além de obter falso testemunho e tentar acusá-lo por ganho político. O processo, segundo o portal The Hollywood Reporter, acusa ainda ambas rés de "buscar a todo momento transformar Baldwin em bode expiatório", enquanto conspiravam para "provocar ou promover maliciosamente o julgamento e a condenação" do astro do cinema.

Luke Nikas e Alex Spiro, advogados de Baldwin, consideram que Morrissey e Carmack "pisotearam os direitos" de seu cliente. A dupla alega que os processos devem "supostamente ser sobre a busca pela verdade e justiça, não para buscar ganho pessoal ou político ou para assediar inocentes" - e que Morrissay e outros oficiais da promotoria "violaram esse princípio básico, repetidamente".

O processo se baseia especialmente no parecer do juiz que inocentou Baldwin, em julho, da acusação de homicídio culposo. O magistrado do caso concluiu que a promotoria "intencional e deliberadamente ocultou" evidências importantes da defesa, como também que Morrissey deu testemunho "inconsistente" relacionado às evidências que suprimiu.