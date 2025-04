'Vale Tudo': Heleninha é confrontada por causa de incêndio. Relembre cena original

No capítulo previsto para esta quarta-feira, 16, a novela Vale Tudo deve exibir um momento decisivo na relação entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Tiago (Pedro Waddington). O jovem pode descobrir que a própria mãe foi responsável por um incêndio que quase tirou sua vida na infância.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) discute com Tiago (Pedro Waddington) em uma conversa tensa no quarto do filho. O executivo pressiona o jovem e questiona seu comportamento com agressividade: "Você tem algum problema? Está tudo funcionando aí? Qual é o seu problema? Você é gay?" Tiago reage com firmeza: "Sai do meu quarto".

Em seguida, Heleninha (Paolla Oliveira) confronta o ex-marido pela tentativa de agressão. Ela questiona: "Que tipo de pai tenta bater no próprio filho para querer saber se ele transou?". Marco Aurélio responde com frieza: "Um tipo de pai bem melhor do que uma mãe que taca fogo na casa com o filho pequeno dentro".

Tiago, que escuta a conversa no final, entra na sala e pergunta, em choque: "Isso é verdade, mãe? Foi você que provocou aquele incêndio em Angra que eu quase morri?" A cena marca o início do confronto entre mãe e filho.

Mãe e filho devem ter acerto de contas

Após o confronto, Heleninha procura Tiago para se explicar. Segundo os resumos, ela admite sentir vergonha do que aconteceu e diz que nunca conseguiu esquecer o episódio. O reencontro entre os dois pode marcar uma mudança definitiva na relação.

Tiago reage com empatia. Ele reconhece que a mãe enfrenta uma doença e demonstra compreensão. A cena, prevista para esta quarta-feira, pode terminar com um gesto de perdão.

Relembre a cena original com Renata Sorrah

Na versão original da novela, exibida em 1988, Heleninha (Renata Sorrah) também convivia com a culpa de um incêndio. A personagem acreditava ter provocado o acidente que matou seu irmão, Leonardo, e colocou em risco a vida de seu filho, Tiago.

O incêndio aconteceu na casa da família, em Angra dos Reis, após uma discussão envolvendo Leonardo, irmão de Heleninha. Na trama original, exibida em 1988, Leonardo ameaçava revelar segredos da mãe, Odete Roitman (Beatriz Segall), e exigia retornar ao Rio de Janeiro. Ao tentar impedir o filho, Odete se irrita e, ao apagar um cigarro, acaba deixando a ponta acesa cair sobre uma cortina e o fogo se alastra rapidamente.

Heleninha, que já enfrentava episódios de alcoolismo e instabilidade emocional, presencia o caos e acredita ser a responsável pela tragédia. Leonardo morre no incêndio, e o filho dela, Tiago, é resgatado com vida. A personagem passa anos carregando essa culpa, até descobrir a verdadeira causa do acidente.