Enquete BBB 25: superparedão tem reviravolta e deixa disputa dramática

O 18º paredão do Big Brother Brasil 25 promete emoções até o fim. Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada estão na berlinda e disputam a preferência do público para continuar no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Renata tomou a liderança de Diego Hypolito e seria a participante eliminada, segundo a parcial feita às 12h50 (de Brasília). A bailarina somou no novo recorte 48,82% dos votos.

Diego teve uma recuperação nas últimas horas. O ex-ginasta chegou a atingir um pico de 61,15% dos votos na parcial de 7h. Agora, o brother ficou com 47,67%.

Vitória Strada não corre risco de uma eliminação. A atriz apareceu com apenas 3,51% dos votos.

Diego e Renata concentram os votos neste paredão. A tendência, portanto, é que a disputa se arraste até amanhã à noite, momento do anúncio do participante eliminado ao vivo na TV Globo.