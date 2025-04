Welder Rodrigues detalha diagnóstico de diabete e cirurgia no coração: 'Achei que era cansaço'

O ator e humorista Welder Rodrigues, conhecido por seus trabalhos em produções da Globo, revelou que passou por uma cirurgia cardíaca após descobrir obstruções graves nas artérias do coração e ser diagnosticado com diabete. O relato foi feito durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Aos 54 anos, Welder contou que os primeiros sintomas foram confundidos com cansaço da rotina: dormência nas mãos, visão embaçada e dores musculares. "Achei que era só o ritmo acelerado de trabalho. Mas eram sinais de algo muito mais sério", disse.

Em 2024, ao sentir novamente as dores e realizar uma tomografia, ele descobriu que seu coração estava com artérias entupidas e precisou passar por uma cirurgia. Foi durante os exames pré-operatórios que recebeu o diagnóstico de diabete, com níveis bastante elevados. "Minha diabete estava recorde", contou.

Ele admitiu que sempre foi fã de guloseimas no dia a dia, mas precisou mudar drasticamente seus hábitos. "Parei radicalmente com doce", afirmou, destacando que é um paciente disciplinado e que segue todas as orientações médicas. "Minha médica me elogiou."

Após o susto, o humorista passa bem e reforçou a importância de prestar atenção aos sinais do corpo. "A gente precisa aprender a ouvir o que o corpo está tentando dizer", concluiu.