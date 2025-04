Katy Perry no espaço: quanto custa viagem em foguete da Blue Origin?

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, chamou a atenção de todo o mundo após a missão NS-31 anteontem, que teve uma tripulação 100% feminina e incluiu a cantora Katy Perry.

Mas quanto custa uma viagem como essa?

O que aconteceu

"Um voo espacial que vai mudar sua vida". A Blue Origin disponibiliza uma página em seu site para cadastrar interessados nos voos espaciais da empresa.

A empresa de Bezos pede um depósito de US$ 150 mil (R$ 880,5 mil) apenas para iniciar o processo. Este valor é totalmente reembolsável, segundo a empresa. A página também afirma que preencher o formulário "não garante um lugar em um futuro voo do New Shepard".

O valor total da passagem, entretanto, ainda é um mistério. Em 2021, um assento no primeiro voo da companhia foi vendido a US$ 28 milhões (R$ 164,4 milhões), segundo o The New York Times.

No voo de segunda-feira, um porta-voz da empresa afirmou à CNN que algumas das passageiras voaram de graça, outras não. A Blue Origin não revelou quem foram as pagantes, nem quanto elas precisaram desembolsar para o passeio.

Relembre a última missão

A missão NS-31 foi realizada anteontem, com uma tripulação exclusivamente feminina. A decolagem ocorreu às 10h30 (horário de Brasília) e, às 10h42, a tripulação voltou à Terra em segurança. No voo estavam presentes:

Cantora Katy Perry

Jornalista Lauren Sanchez

Produtora de filmes Karianne Flynn

Apresentadora Gayle King

Engenheira aeroespacial Aisha Bowe

Cientista Amanda Nguyen

Quando chegaram ao espaço, a cantora Katy Perry cantou "What a wonderful world" (que mundo maravilhoso, em tradução livre), de Louis Armstrong. Kate ainda disse que a experiência de ir ao espaço foi a mais importante da sua vida após ser mãe. Sobre a escolha da música, disse que não cantou um de seus sucessos, pois não era sobre ela.

Imagem mostra tripulação da missão NS-31, da Blue Origin. Da esquerda para a direita: a apresentadora Gayle King, Aisha Bowe, Lauren Sanchez (em pé), Amanda Nguyen, Katy Perry e Karianne Flynn Imagem: Divulgação/Blue Origin/AFP

A viagem espacial foi para fins turísticos e um "bate-volta" espacial. O foguete decolou, acelerando a mais de 3.000 km/h, e após 2m40s de voo, a cápsula com a tripulação desacoplou do propulsor. Este, por sua vez, voltou à superfície por volta das 10h38. Enquanto isso, a cápsula chegou até a linha de Kárman (que fica a 100 km de altitude acima do nível do mar).

Por cerca de 4 minutos, as tripulantes experimentaram um ambiente de gravidade zero. Neste momento, a tripulação retirou os cintos de segurança para poder flutuar dentro da cápsula, e observar a curvatura da Terra.

Na sequência, a cápsula começou o processo de descida, por volta das 10h40. Ela contou com minifoguetes que reduzem a velocidade na queda, e um paraquedas foi acionado para uma volta suave.

Este é o 12º voo com tripulantes do foguete New Shepard, da Blue Origin, e tem como destaque ter uma tripulação 100% feminina. Antes disso, em 1963, a União Soviética enviou a cosmonauta Valentina Tereshkova para uma missão de três dias na órbita da Terra.

Voos da Blue Origin já levaram famosos e até brasileiro que ganhou concurso. Em 2021, o próprio Jeff Bezos participou da missão inaugural. Foram ainda William Shatner (ator que interpretou o Capitão Kirk, na série Jornada das Estrelas) e a pioneira da aviação Wally Funk. Em junho de 2022, o brasileiro Victor Hespanha participou da missão, tornando-se o segundo brasileiro a ir ao espaço.

Katy Perry beijou o chão após retornar da missão. "É sobre a energia coletiva, sobre tornar o espaço acessível para outras mulheres", disse a cantora.