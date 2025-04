Xuxa diz que dá banho até hoje em Sasha: 'Como se fosse um bebê'

Em participação para o Wow Podcast, Xuxa revelou as intimidades de sua relação com Sasha Meneghel, sua filha com o ator Luciano Szafir. Conversando com Brunno Rangel e Marcelo Feitosa, a apresentadora de 62 anos contou que até hoje dá banho na modelo, de 26.

"A gente põe em dia todas as conversas e depois dorme junto ou toma banho junto", contou Xuxa. "Eu realmente lavo ela como se fosse um bebê. Depois disso, seco o cabelo dela, como se fosse a minha criancinha."

A apresentadora reconhece que Sasha, hoje estilista e modelo, é uma adulta, mas que o momento íntimo fortalece o laço entre as duas. "Para mim, [ela] é aquele bebê que sonhei tanto e que não aproveitei tanto."

Falando sobre o nascimento da filha, Xuxa disse que a chegada de Sasha foi um divisor de águas na sua vida e que a herdeira a ensinou a valorizar mais a vida pessoal em uma época em que ela estava focada demais na carreira. "Não queria mais ninguém mandando no que eu tinha que vestir, que falar. Cada vez eu comecei a me soltar mais."

Lembrando a infância de Sasha, a apresentadora contou sobre a primeira vez que conseguiu passear com a filha em um carrinho. Na época, ela tinha uma casa em um condomínio em Miami, lugar que marcou a primeira vez em que ela saiu com a bebê sem ser abordada na rua. "Eu realmente curti aquela coisa de ser mãe da Sasha sem ser parada. E aquilo me emocionou, eu chorei. Falei ‘eu tô passeando com a minha filha na rua, de carrinho’. Eu dei um valor tão grande para aquilo."

"Para mim, aquilo foi um baita dum prêmio, poder estar na rua andando com a minha filha, sabe?", seguiu Xuxa, dizendo que sentiu falta do anonimato para poder ficar com Sasha.

No começo de 2025, Xuxa revelou ter sido diagnosticada com alopecia androgenética. Ela passou por transplante capilar semanas antes de completar 62 anos.