99 volta ao ramo de delivery até junho para competir com iFood

A 99 anunciou que voltará ao ramo de delivery com a marca 99Food no mercado brasileiro. A empresa ainda informou que investirá R$ 1 bilhão no país.

O que aconteceu

Empresa investirá R$ 1 bilhão para a volta do serviço no mercado brasileiro. Anúncio foi feito por Stephen Zhu, diretor global da Didi (empresa chinesa dona da 99), durante encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin realizado hoje.

Parte dessa quantia será usada para reativar o 99 Food, o serviço de entrega de comida da empresa, para rivalizar com o iFood. Em comunicado, a empresa não especifica exatamente a finalidade e o período do investimento, apenas que abrangerá "de finanças pessoais a pedir comida". A previsão é que o 99 Food volte a funcionar até junho deste ano.

O serviço 99 Food foi encerrado em 17 de abril de 2023. Na época, a empresa afirmou que iria concentrar investimentos na expansão do 99 Moto e em outras modalidades, como a entrega de itens pessoais, por exemplo. Não custa lembrar que a Uber, que também atuava no ramo, descontinuou o Uber Eats em março de 2022.

O iFood foi acusado no passado de monopólio do ramo de delivery, por meio de contratos de exclusividade com alguns restaurantes. Em meados de 2020, a Rappi chegou a abrir um processo no Cade contra a companhia. Na época, a gigante da entrega se defendia dizendo que "o setor de delivery segue em constante evolução com a entrada de novos competidores e o surgimento de novos modelos de negócio".

Fora a 99Food, outra chinesa é esperada para estrear no Brasil. De acordo com o site NeoFeed, a plataforma chinesa de delivery Meituan tem planos de iniciar a operação no país. A previsão é que isso ocorra entre o fim deste ano e o início de 2026.