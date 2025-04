Atriz entra na casa e diz que BBB está 'bombando'; sister duvida

Giovana Cordeiro entrou na casa do BBB 25 na tarde de hoje para divulgar "Dona de Mim", a nova novela da Globo.

O que aconteceu

A atriz entrou na casa e abraçou os brothers antes de apresentar a novela das 19h. Os participantes assistiram ao trailer de apresentação da novela.

Ao passear pelos cômodos da casa, Giovanna também disse que participaria do BBB. "Acho que ia trazer uma irmã comigo, a gente ia causar", disse.

A atriz ainda comentou sobre a participação dos brothers nesta edição:

Aproveitem, se divirtam, quero saber, vou ficar ali atrás ouvindo o que vocês tão achando da novela. Boa sorte pra vocês, viu? Vocês tão bombando muito lá fora, o Brasil tá amando vocês Giovanna Cordeiro

Após a atriz deixar a casa, Diego Hypolito comentou: "Eu amei que ela [Giovana Cordeiro] falou que o BBB tá bombando lá fora."

Vitória Strada, por sua vez, disse que a atriz não revelaria caso o reality estivesse "ruim": "Mas se tivesse 'flopado' também ela não ia falar 'o BBB tá flopado'."

