Kevin Bacon relembra cadáver achado durante gravação de filme: 'Corpo flutuando'

O ator Kevin Bacon revelou uma situação inusitada e macabra nos bastidores do filme Garotas Selvagens, lançado em 1998. À Variety, o artista contou que um corpo foi encontrado boiando em um rio durante uma noite de filmagens em um pântano.

"De repente, ouvi no walkie-talkie: ‘Acho que vi um corpo flutuando’. E era um corpo que estava passando por ali", contou o ator, que ainda destacou o quanto o momento parecia combinar com o clima sombrio da produção.

A polícia foi chamada pela equipe do filme, e os agentes conseguiram retirar o corpo antes que ele aparecesse em cena. Garotas Selvagens é protagonizado por Denise Richards e Neve Campbell.

Atualmente, Kevin Bacon está promovendo sua nova série de terror no Prime Video, The Bondsman (Caçador de Demônios, em português), em que interpreta um caçador de recompensas assassinado que é recrutado pelo próprio diabo para capturar demônios fugitivos do submundo.

"Gosto da experiência coletiva que o terror proporciona, assim como a comédia. Todo mundo pula junto, todo mundo ri junto por ter se assustado ao mesmo tempo. É uma coisa que gosto de compartilhar com o público no cinema", disse Bacon à Variety.