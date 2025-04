Tiago decide mudar de vida após atrocidade de Marco Aurélio em 'Vale Tudo'

O preconceito e desequilíbrio de Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai empurrar Tiago (Pedro Waddington) para longe do pai.

O que vai acontecer

Marco Aurélio vai contratar uma garota do programa para seduzir Tiago. No capítulo do dia 18 de abril, o rapaz e Vera (Fernanda Marques), a moça contratada, se veem pela primeira vez e demonstram interesse um pelo outro. Depois, eles marcam um outro encontro.

Tiago dispensa Vera ao descobrir que o pai a pagou para ficar com ele e foge de casa. Ele decide se esconder na pousada de Cecília (Maeve Jinkings), que não aprova a ideia do rapaz ficar lá sem avisar ninguém.

Tiago se nega a contar para Heleninha o que o fez fugir. Mesmo aliviada ao saber que o filho está em boas mãos, Helena desabafa que se sente incapaz de ajudar o jovem.

Tiago decide se mudar de casa e pressiona o pai sobre sua guarda. Após aceitar o pedido de desculpas de Marco Aurélio e avisa ao pai que ficará na casa de Celina (Malu Galli). O empresário ainda promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.