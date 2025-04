Cena 'asquerosa' fez Emma Watson abandonar filme dirigido por Seth Rogen

Emma Watson abandonou as gravações do filme "É o Fim" (2013), mas o motivo não foi exatamente o que muitos imaginaram. O ator e diretor Seth Rogen, 43, um dos responsáveis pelo longa, explicou que realmente aconteceu.

O que aconteceu

Atriz teria se recusado a gravar uma cena considerada "asquerosa". Nela, o ator Danny McBride ("Magic Mike"), 48, aparecia como um canibal sexual fora de si, usando uma máscara de couro e segurando o ator Channing Tatum, 44, por uma coleira.

Rogen não viu erro na decisão de Watson de deixar o set. "Eu não tiro a razão dela. Não olho para trás e penso 'Como ela ousou fazer isso?' Eu acho que às vezes, quando você lê algo [no roteiro], e depois isso ganha forma, não parece com o que você tinha imaginado", afirmou.

Cena do filme 'É o Fim' (2013) Imagem: Reprodução

Ele também negou qualquer desentendimento. "Mas aquilo não foi algo terrível que acabou com a nossa relação," garantiu o ator e diretor.

Ela voltou no dia seguinte para dar tchau. Ela ajudou a promover o filme. Sem ressentimentos. Eu não poderia ter ficado mais feliz com o resultado final do filme Seth Rogen, à revista GQ

A cena em questão, segundo ele, foi modificada após a saída da atriz. "Ela provavelmente estava certa. Ficou mais engraçado do modo que acabamos fazendo," disse Rogen.

Emma Watson não 'saiu revoltada do estúdio' e é péssimo que essa tenha sido a percepção que ficou. A cena não era o que estava originalmente escrito no roteiro, estava sendo improvisada e mudada drasticamente, não foi com aquilo que ela concordou. A narrativa que ela é, de algum modo, chata ou antiprofissional é completamente falsa Seth Rogen

James Franco, Emma Watson e Seth Rogen em 'É o Fim' Imagem: Divulgação

Rogen também assumiu falha na comunicação. "Eu deveria ter me comunicado melhor e, como não o fiz, ela ficou em uma posição desconfortável. Nós dois conversamos naquela noite; foi uma situação péssima e deve ter sido difícil para ela dizer algo e fico muito feliz que ela tenha se imposto," relatou.