Esposa de Gene Hackman procurou por 'sintomas de covid' antes de morrer

Os últimos dias de vida de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, foram ocupados com preocupações com a covid-19. Uma análise do computador da pianista, que foi encontrado destravado próximo ao seu corpo, revelou que ela usou o Google para se informar sobre sintomas da doença.

De acordo com um relatório liberado na última terça-feira, 15, Arakawa buscou por "técnicas de respiração" e outros termos similares na ferramenta. Uma análise de seus e-mails também revelou que ela desmarcou um compromisso por suspeitar que Hackman estaria com covid-19.

"[Gene] acordou hoje com sintomas de gripe/resfriado, fez um teste de covid, que deu resultado negativo. Mas por abundância de cuidado, eu devo cancelar minha consulta e remarcar, digamos, para daqui a duas semanas, na última semana de fevereiro, se possível", diz o e-mail escrito por Arakawa em 11 de fevereiro. Segundo o relatório, ela não enviou ou abriu mais nenhum e-mail depois da data. Os especialistas estimam que a pianista morreu no dia 12 do mesmo mês, vítima de hantavirose, doença transmitida por roedores.

O relatório diz ainda que Arakawa encomendou "vários cilindros de oxigênio" pela Amazon.

"É razoável concluir que o sr. Hackman provavelmente morreu por volta de 18 de fevereiro", disse a investigadora médica do Novo México envolvida no caso, Dra. Heather Jarrell. "Baseado nas circunstâncias, é razoável concluir que a sra. Hackman morreu primeiro, com 11 de fevereiro sendo a última data que sabemos que ela estava viva. Não há método científico confiável para determinar com precisão a exata hora e data da morte."

O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, explicou o tempo passado entre as mortes de Hackman e Arakawa: "Presumo que esse seja o tempo, dado ao seu Alzheimer, que o sr. Hackman conseguiu viver sozinho".

Hackman, Arakawa e um de seus cachorros foram encontrados na casa do casal em 26 de fevereiro. Eles foram enterrados em Santa Fé, onde moravam, na última terça-feira, em cerimônia privada.