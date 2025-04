Igual ao iPhone: Android vai reiniciar sozinho após três dias bloqueado

O Google lançou anteontem uma atualização do sistema Android que irá permitir aos celulares com o sistema operacional reiniciarem se ficarem bloqueados por três dias consecutivos.

O que aconteceu

Alteração foi revelada na documentação do sistema do Google. A alteração está listada dentro das notas sobre as atualizações do Google Play Services, um serviço essencial para o funcionamento do Android.

"Habilita um futuro recurso de segurança opcional, que reiniciará automaticamente seu dispositivo se ele for bloqueado por 3 dias consecutivos", diz a nota. A mesma funcionalidade está presente no iOS, sistema operacional do iPhone, desde novembro do ano passado.

Jiska Classen, pesquisadora no Hasso Plattner Institute, demonstrou em vídeo o recurso no iPhone. Ela bloqueia a tela do aparelho e, 72 horas depois, ele reinicia automaticamente. Veja:

See the latest iOS inactivity reboot in action!



iOS 18 comes with improved anti-theft measures. Three days w/o unlock, the iPhone will reboot, preventing thieves from getting your data. (1/4) pic.twitter.com/H24Tfo1cSr -- Jiska (@naehrdine) November 13, 2024

A ideia da função é colocar o telefone em um estado chamado "antes do primeiro desbloqueio". No momento que o celular liga, vários dados ficam criptografados e o usuário precisa desbloquear a tela com seu PIN para descriptografar. Ou seja, reiniciar o celular pode dificultar a vida de alguém que esteja tentando acessar o aparelho sem ter a senha.

Ainda não há informações sobre quando a nova função estará disponível para os celulares Android.