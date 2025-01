'Avenida Brasil' a Hitchcock: veja inspirações do autor para 'Beleza Fatal'

Raphael Montes, 34, já se consolidou como um dos grandes nomes da nova literatura brasileira, com sucessos como "Dias Perfeitos" e "Jantar Secreto". Porém, agora ele vive um novo desafio: estrear como autor de novelas.

Em papo exclusivo com Splash, Raphael conta sobre sua trajetória como fã da teledramaturgia brasileira e adianta o que podemos esperar de "Beleza Fatal", primeira novela original Max que tem estreia marcada para 27 de janeiro.

Raphael Montes noveleiro

"Nasci no Méier, subúrbio do Rio de Janeiro, em uma família classe média. Antes de gostar de ler livros ou de assistir a filmes, as novelas chegavam na minha casa e habitavam meu imaginário, como acontece com a maioria dos brasileiros", é assim que Montes começa a relatar sua paixão pelas novelas brasileiras. Antes que mestres do suspense, como Alfred Hitchcock e Brian de Palma virassem grande referência em sua vida, os escritores de novelas já eram seus grandes ídolos.

Eu via novelas de grandes autores como Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Manoel Carlos, Aguinaldo Silva, Walcyr Carrasco e Gloria Perez e, para mim, eles eram como semideuses. Cada um com seu estilo, com a sua voz. Nas novelas, o contador de histórias consegue ser autor, deixar sua marca. E eu queria fazer isso.

Raphael Montes

O escritor conta que, desde que começou a trabalhar na Globo, com 25 anos, queria trabalhar com novelas e contou isso à Monica Albuquerque, na época, executiva de talentos. Quando ela entrou na Max, responsável por criar um núcleo de novelas na América Latina, chegou a hora de Raphael Montes realizar seu grande sonho: "Ela me ligou e perguntou: 'Você não queria escrever novela? Chegou a hora'. Consultei minha lista de ideias e, em cinco dias, escrevi uma sinopse e mandei. Em menos de uma semana, ela aprovou e comecei a montar equipe e escrever os capítulos. Foi tudo muito rápido".

Antes de a oportunidade chegar, Raphael teve uma escola com João Emanuel Carneiro, autor de clássicos como "A Favorita" e "Avenida Brasil", ao ser um de seus colaboradores na novela "A Regra do Jogo", em 2015. "Eu chegava na casa dele depois do almoço e a gente trabalhava até de madrugada, escrevendo as escaletas, que são a estrutura de cada capítulo, cena a cena. Só parávamos pra jantar e assistir ao capítulo no ar. João aprendeu a escrever escaleta de novela com o Silvio de Abreu, e eu aprendi com o João. Então, quando escrevi as primeiras escaletas de 'Beleza Fatal', o Silvio ficou surpreso: 'Caramba, você faz exatamente como eu fazia'.

Silvio de Abreu foi o supervisor de Raphael em "Beleza Fatal", e poderemos ver referências às obras do autor na trama, assim como de outros dramaturgos que Montes cresceu assistindo na televisão. "Tem certo glamour e um tempero carioca típicos das novelas de Gilberto Braga, como 'Celebridade', 'Vale Tudo' e 'Paraíso Tropical'; tem uma forte trama de vingança, que o João Emanuel fez tão bem em 'Avenida Brasil'; tem o clima policial e o bom humor das novelas do Silvio de Abreu, como 'A Próxima Vítima' e 'Belíssima'. Além disso, tem muitas referências de séries, filmes e diretores que amo, como 'Nip/Tuck', 'Revenge', 'Succession', 'Parasita', Alfred Hitchcock, Brian de Palma e Almodóvar.

Apesar de realizar seu sonho de escrever uma novela, ele ainda tem outro desejo: ser autor de uma novela na televisão aberta. "'Beleza Fatal' é uma novela mais curta, que já estreia toda escrita. Escrever para a TV aberta é um desafio diferente; o autor precisa saber ler a audiência e consertar o que não está funcionando. Ainda tenho vontade de escrever uma novela aberta. Como gosto de escrever para o público, acho que iria me divertir. Converso muito com meus amigos que são autores sobre isso, como a Duca Rachid e o Walcyr Carrasco. O Walcyr, por exemplo, mexe o que precisa mexer, reinventa a história para fazer dar certo. Honestamente, acho que é o melhor caminho".

Com a onda de remakes na televisão, Montes tem uma novela que gostaria de revisitar. "'A Próxima Vítima' é uma das minhas novelas favoritas da vida e, sem dúvida, me moldou como autor de suspense. Falei isso pro Silvio de Abreu quando começamos a trabalhar juntos. Então, sem dúvida, eu toparia escrever um remake da novela. Mas faria do meu jeito. Quero dizer, manteria os principais personagens e a ideia de uma morte a cada número de capítulos, mas acho que seria legal reinventar cada assassinato e, claro, o criminoso no final para, assim, surpreender o espectador. Honestamente, acho que essa é uma das poucas novelas que eu gostaria de revisitar como autor".

O que esperar de 'Beleza Fatal'?

Conhecido como um autor de livros de suspense e terror, e com tramas cheias de reviravoltas, Raphael diz que esses elementos também serão vistos em sua primeira novela. "'Beleza Fatal' tem tudo isso. Talvez por ser a primeira novela da Max, tive total liberdade para escrever a história como eu pensava. Com frequência, eu chegava com uma ideia mais ousada, de algo que nunca vi acontecer numa novela, e apresentava a proposta ao Silvio [de Abreu]. Para minha surpresa, ele sempre topava".

Sou apaixonado por melodrama. E acho que todas as minhas histórias —mesmo as mais carregadas de suspense e policial— têm forte carga melodramática. Gosto de ser popular, de me comunicar com o público e de contar histórias que prendam os espectadores. Raphael Montes

'Beleza Fatal' conta a história de Sofia (Camila Queiroz), uma jovem que luta por justiça após ver a mãe ser presa injustamente por um crime cometido por sua tia Lola (Camila Pitanga). Acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), Sofia encontra apoio em sua luta por reparação. Os Paixão também enfrentam sua própria tragédia: a filha Rebeca (Fernanda Marques) tem um destino trágico após uma cirurgia plástica malfeita.

"Fiz uma novela sobre o mundo da beleza, das cirurgias plásticas, da indústria de procedimentos estéticos, que cria pressões e padrões de beleza impossíveis, mas, por outro lado, ajuda a melhorar a autoestima de muitas pessoas. A história começa com uma cirurgia plástica que dá errado, realizada por um médico de qualidade duvidosa, conhecido como Doutor Peitão".

Totalmente inserida no universo da estética, ele define 'Beleza Fatal' como uma novela 'botoxada'. "Queria que a novela tivesse uma pegada de thriller erótico dos anos 1990. Tipo 'Instinto Selvagem' ou 'Vestida Para Matar'. Acho que o título 'Beleza Fatal' traz esse clima, um certo exagero, alguns tons acima do "realismo".

Com uma novela de 40 capítulos, Montes promete que a história não terá 'barrigas', termo usado para se referir àquela período em que nada acontece de relevante na história, algo muito comum em histórias longas, com mais de 200 capítulos. "Acredito muito que novelas em formato menor no streaming vão funcionar junto ao público. Como autor, consigo escrever capítulos fortes, sem aquela típica 'barriga'. A Max também está confiante. A novela será lançada não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em Portugal e nos Estados Unidos. Torço para que 'Beleza Fatal' abra caminho para outras novelas no streaming".

A novela foi pensada por Raphael com blocos de 5 capítulos semanais, porém a Max ainda não divulgou se a produção será lançada toda de uma vez ou semanalmente. "A cada semana, as tramas avançam, algumas histórias se resolvem e novos conflitos surgem. Em breve, vocês vão saber como a novela vai ser lançada. Mas prometo que teremos surpresas e viradas a cada capítulo. É uma novela com muitos ganchos. A ideia é que quem começar a ver não vai conseguir parar".

Ao fim, o autor consegue nos dar um spoiler da trama: "Eu só posso dizer que aproveitei que estava fazendo uma novela para o canal de 'Game Of Thrones' e consegui matar personagens sem nenhuma pena. A novela começa com 15 personagens, mas muitos deles não sobrevivem até o final".