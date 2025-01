O que muda no seu feed do Instagram e do Facebook após mudanças na Meta?

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou mudanças nas políticas de conteúdo das plataformas da companhia, e elas devem mudar de forma significativa o que aparece no seu feed no Facebook, Instagram e Threads.

Para esclarecer as mudanças, organizamos perguntas e respostas sobre o que se sabe sobre as novas regras da Meta.

Qual a principal mudança anunciada por Mark Zuckerberg?

O fim do uso de checagem de fatos em publicações nas plataformas com moderação de conteúdo - portanto, nada se aplica ao WhatsApp. No lugar, a Meta contará com notas da comunidade. O primeiro país em que isso vai ocorrer é nos Estados Unidos, e posteriormente o modelo deve ser replicado para outros lugares.

Na prática, notas da comunidade é um sistema copiado do X (antigo Twitter). Ao verificar algum post com conteúdo duvidoso, as pessoas podem acrescentar notas com links e imagens de referência. Outros usuários podem votar para conferir "credibilidade" ao que foi fundamentado.

Como funciona a checagem de fatos na Meta até então?

Posts notificados por usuários ou com determinadas palavras-chave são enviados para agências de checagem de fatos, que são compostas por jornalistas profissionais. É feita uma apuração sobre o conteúdo, e a publicação pode ser sinalizada, inclusive com links com mais informação.

Se algo for considerado falso, a publicação perde alcance. Um post nunca é apagado pela agência de checagem.

Por que essas mudanças?

Zuckerberg diz que tem relação com uma mudança de política da empresa. "Após anos tendo um sistema baseado na remoção de conteúdo, agora nosso foco é em reduzir erros, simplificar nossos sistemas e voltar às nossas raízes, dando voz às pessoas".

O executivo fala ainda que agências de checagem de fatos nos EUA são enviesadas e que mudanças ajudariam a "restaurar a liberdade de expressão nas plataformas".

O conceito de liberdade de expressão nos EUA e no Brasil é diferente. Discurso de ódio, por exemplo, pode nos EUA, sendo restrito apenas quando incita a violência; enquanto aqui, não

Filipe Medon, professor da FGV Direito Rio

Para o professor, Zuckerberg quer tentar impor, de alguma forma, as regras dos EUA a outros países —o que seria algo complexo, pois a Meta é uma multinacional, e uma vez que atua em vários lugares, precisa cumprir leis locais. Além disso, há um componente econômico: com menos moderação e investimento em checagem, a empresa pode lucrar mais ou investir em outras áreas.

Fora isso, o que vai mudar no meu feed?

Mark Zuckerberg sinaliza para uma moderação menos restritiva e personalizada — lembrando que, a princípio, isso se aplica aos EUA num primeiro momento. Na prática, isso deve se materializar da seguinte forma:

Caso você goste de política, vai ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. Segundo a Meta, desde 2021 eles passaram a reduzir o alcance desse tipo de publicação a pedido dos próprios usuários. Agora, quem gostar do tema, receberá posts sobre o tema. Menos restrições em conteúdos sobre imigração, gênero e identidade de gênero. Empresa diz que tema é comum no debate político, e que "não é certo que certas coisas possam ser ditas na TV, mas não em nossas plataformas".

O professor da FGV Rio se recordou de um assunto da campanha à presidência de Trump para exemplificar o que a nova política de conteúdo pode significar. Em setembro de 2024, Trump disse que imigrantes estariam roubando e comendo animais de estimação em Springfield, em Ohio, nos EUA. Trata-se de uma notícia falsa - a própria prefeitura do local desmentiu. No entanto, sem agência de checagem e o conceito de liberdade de expressão dos EUA, isso seria uma publicação que poderia circular sem problemas.

Mudanças nas diretrizes da comunidade mostram que as pessoas possam associar transexualidade e homossexualidade a doenças mentais. As alterações nas regras foram notadas horas após o anúncio de Mark Zuckerberg.

Questionada sobre o assunto, a Meta respondeu com um link do blog post da empresa em português, onde não há maiores detalhes de como devem ser as mudanças, na prática.

Restrição "pesada" apenas para assuntos considerados muito sensíveis. A Meta informa que seus sistemas automatizados estarão concentrados em temas de alta gravidade, como terrorismo, exploração sexual de menores, drogas, fraudes e golpes.

Para assuntos menos graves, a Meta conta com a denúncia de usuários. "Para violações menos graves de nossas políticas, vamos confiar que as pessoas nos notifiquem, antes de tomar alguma atitude", diz o blog post.