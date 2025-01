Paolla Oliveira posa de biquíni fio-dental e é elogiada: 'Um monumento'

Paolla Oliveira, 42, esbanjou sensualidade ao posar para fotos de biquíni fio-dental durante viagem pelo litoral do Ceará.

O que aconteceu

Oliveira exibiu as curvas enquanto caminhava pela orla de Fortaleza. Nas imagens, a atriz surge sorridente, usando um biquíni fio-dental e deixa os cabelos soltos.

"Ainda presa nos dias aqui", legendou a famosa na postagem feita em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os fãs não economizam nos elogios para Oliveira. "A mulher é um monumento", disse um admirador. "Sei lá, não tenho mais nem palavras para elogiar", escreveu um segundo. "Paolla não brinca em serviço, nem estando de férias", destacou outro. "A coisa mais linda desse mundo é você ao natural", afirmou mais um.

Paolla Oliveira passou as festividades de Réveillon no Ceará, na companhia do namorado, Diogo Nogueira.