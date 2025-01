Premiados no Globo de Ouro levam bolsa com presentes de R$ 6 milhões; veja

Os ganhadores e apresentadores do Globo de Ouro 2025 receberam uma bolsa com presentes avaliados em US$ 1 milhão, cerca de R$ 6,1 milhões.

O que aconteceu

O acessório, feito em camurça marrom e com uma etiqueta de ouro, traz 28 produtos e experiências luxuosas aos astros. Segundo informações da revista People, os brindes às estrelas do Globo de Ouro duplicaram de valor neste ano.

Viagens exclusivas estão entre os presentes. Os ganhadores podem desfrutar de uma viagem de iate pelo Triângulo de Coral, na Indonésia, um voo particular e estadia na Finlândia para assistir à aurora boreal, ou uma estadia de 3 dias numa vila nas Ilhas Turcas e Caicos — experiência avaliada em mais de R$ 3 milhões.

Alguns mimos inusitados incluem procedimentos estéticos. Um lifting facial com células-tronco de R$ 244 mil e outro tratamento com oxigênio de R$ 8,5 mil estão entre as opções.

Experiências envolvendo vinho e bebidas alcoólicas também estão à disposição das estrelas. Os presenteados podem desfrutar de uma seleção de charutos e vinhos valiosos, como os raros Liber Pater, os vinhos mais caros do mundo, avaliados em cerca de R$ 212 mil. Ou então uma viagem para degustação em Bordeaux, na França, ou para o México.

Produtos de beleza, saúde e bem-estar completam o kit dos famosos. A bolsa de presentes inclui um sérum vendido por cerca de R$ 7 mil que conta com ouro em sua composição, sessões de dança e exercícios de R$ 152 mil na FORWARD__Space, e uma esteira ergométrica de R$ 91 mil.

O presidente da revista Robb Report, que é responsável pela curadoria dos prêmios, explicou as escolhas para a bolsa. "A coleção desse ano incorpora o pináculo do luxo, oferecendo uma jornada extraordinária através da curadoria personalizada, experiências exclusivas e marcas icônicas que definem excelência", afirmou.