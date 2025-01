Fernanda Montenegro vibra com vitória de Fernanda Torres em vídeo

Além de todo o Brasil, quem também celebrou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro foi Fernanda Montenegro, a mãe da atriz, que teve sua reação capturada em um vídeo emocionante.

O que aconteceu

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra Fernanda Montenegro assistindo a entrega do prêmio de melhor atriz em filme de drama. O que começa silencioso logo se rompe em uma grande festa, com a atriz-mãe agitando os braços e celebrando a conquista da filha.

Vale pontuar que Montenegro disputou o mesmo prêmio há mais de 25 anos. Em 1999, a atriz era um dos principais nomes da temporada de premiações por "Central do Brasil", filme de Walter Salles, que também dirige o recente "Ainda Estou Aqui", pelo qual Fernanda Torres foi premiada.

Assim, caso Torres acabe ganhando o Oscar, será como justiça pela mãe. No passado, Fernanda Montenegro acabou perdendo no Globo de Ouro e também no Oscar, portanto a jornada da filha ganha ainda mais importância.

