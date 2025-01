Elton John faz piada com sua visão ao 'apresentar' Rihanna no Globo de Ouro

Elton John, 77, fez o público do Globo de Ouro 2025 cair no riso ao garantir que seu problema de visão não é tão grave quanto parece, mesmo estando acompanhado da cantora Brandi Carlile.

O que aconteceu

O músico subiu ao palco da cerimônia acompanhado de Brandi Carlile. Os dois foram os responsáveis por apresentar o vencedor de melhor trilha sonora original na noite deste domingo (5).

Antes de anunciar o ganhador da estatueta, Elton John garantiu que seu problema de visão não é tão grave quanto dizem por aí. No final de 2024, o artista relevou que perdeu completamente a visão do olho direito por conta de uma infecção.

É uma noite muito especial para mim, porque, não sei se vocês sabem, mas têm circulado rumores sobre minha hipermetropia. Não é tão ruim assim! Estou muito feliz de estar aqui com minha co-apresentadora, Rihanna

Ao lado do músico, Brandi Carlile deu risada e fez questão de encarar o companheiro de palco. Logo após anunciarem "Rivais" como ganhador da estatueta, Elton ainda chamou atenção do público ao gritar descontroladamente em comemoração.

