Diretor de 'Rivais' abandonou Globo de Ouro após perder prêmio; vídeo

Luca Guadagnino, 53, não lidou bem com a derrota no Globo de Ouro 2025. Diretor do filme "Rivais", que concorria à melhor filme musical ou comédia, ele deixou o salão do evento após "Emilia Pérez" ser anunciado como o grande vencedor.

O que aconteceu

Um dos prêmios mais aguardados da noite, a estatueta de melhor filme musical ou comédia parece ter frustrado o cineasta italiano. Em um vídeo publicado pelo Deadline, Luca aparece deixando o salão do Bervely Hilton, onde ocorreu a premiação, após "Emilia Pérez" ser anunciado como vencedor.

Interesting timing: Luca Guadagnino leaves the Beverly Hilton ballroom after rival film Emilia Perez is named #GoldenGlobes best picture musical or comedy over Guadagnino's Challengers (video: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi -- Deadline (@DEADLINE) January 6, 2025

O longa francês foi responsável por vencer quatro de suas dez indicações no Globo de Outro. Além de melhor filme musical, a produção ainda levou melhor atriz coadjuvante, melhor canção original e melhor filme estrangeiro — categoria na qual "Ainda Estou Aqui" também concorria.

Por sua vez, "Rivais" venceu apenas na categoria de melhor trilha sonora original. Ao todo, a produção de Luca Guadagnino concorria à quatro estatuetas.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.