Valesca critica Thiago Nigro por mostrar feto perdido: 'Que pai seria?'

Valesca Popozuda foi mais uma famosa a criticar Thiago Nigro por postar imagens do feto expelido por Maira Cardi, mulher do coach. Ela sofreu um aborto espontâneo ainda no início da gestação.

O vídeo postado por ele nos stories na manhã de sábado (4) saiu do ar horas depois. Ao comentar o assunto, a funkeira questionou "que tipo de pai" ele seria e disse ter ficado chocada com a exposição do feto expelido.

"Você expor que perdeu seu bebê e que a gestação não vingou eu até compreendo, porque por like se conta tudo mesmo na internet, vivem expondo coisas sem necessidade, mas expor o feto? Sinceramente, que tipo de pai isso seria? A gente se choca mas não vê de tudo na vida", escreveu Valesca no X, na noite de sábado (4).

Vc expor que perdeu seu bebê e que a gestação não vingou eu até compreendo, porque por like se conta tudo mesmo na internet, vivem expondo coisas sem necessidades, mas expor o feto? sinceramente que tipo de Pai isso seria? A gente se choca mas não vê de tudo na vida. -- Valesca Popozuda #devoltapragaiola (@ValescaOficial) January 4, 2025

Seguidores da cantora apoiaram a crítica nos comentários.

Saiba mais detalhes do que aconteceu:

Thiago compartilhou vídeo do feto expelido nos stories, na manhã de sábado (4). "Nessa noite, a Maíra expeliu. Tantas coisas passando na cabeça... Já tinha bracinho, dedinho...", escreveu o influenciador. Ele colocou a música "Oceans", de Ross Lara, no story.

Instagram emitiu aviso de conteúdo sensível. Ao acessar os stories, os usuários da rede social recebiam a seguinte mensagem: "Conteúdo sensível. O conteúdo deste vídeo pode ser desagradável para algumas pessoas". Clicando num botão, era possível visualizar o vídeo.

Instagram exibiu aviso de 'conteúdo sensível' na postagem de Thiago Nigro Imagem: Reprodução/Instagram

A exposição do vídeo desagradou parte do público. O nome de Thiago Nigro ficou entre os assuntos mais comentados do momento no X. "Essa é sem dúvida alguma a coisa mais bizarra que vi na internet. Que falta de noção", escreveu um usuário da rede social.

Ainda na manhã de hoje, no feed do Instagram, Thiago fez um longo texto sobre o aborto. Ele afirmou que está passando por um processo de "dor e reflexão", mas que após o "teste de fé" confia nos planos de Deus. Ele completou a mensagem agradecendo ao filho pela "breve passagem" por aqui.

Casal anunciou perda gestacional em 2 de janeiro. Eles postaram o vídeo da visita a um médico após sangramentos da influenciadora e mostraram o momento exato em que recebiam a notícia de que o feto não tinha mais batimentos cardíacos.