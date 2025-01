Globo de Ouro recebe 'versões fake' de Timothée Chalamet e Glen Powell

Os concursos de sósias de grandes atores de Hollywood, que viralizaram nas redes sociais durante a reta final de 2024, continuam rendendo. Agora, os vencedores dessas brincadeiras foram convidados a assistir a cerimônia do Globo de Ouro.

O que aconteceu

Max Braunstein, o sósia de Glen Powell, e Miles Mitchell, versão fake de Timothee Chalamet, deram as caras no tapete vermelho da premiação. A dupla apareceu, tirou fotos e poderá curtir a grande noite da TV e do cinema ao lado dos famosos.

Glen Powell, inclusive, apresentou seu imitador para a mãe. O momento, capturado pelo E!, mostra que o ator de "Top Gun: Maverick" encontrou Max Braunstein e logo o puxou para uma selfie, apresentando o rapaz para a mãe em seguida.

Em 2024, ambos viralizaram ao vencer os campeonatos de sósias dos respectivos atores. A competição de sósias de Chalamet, que aconteceu em outubro de 2024, em Nova York, foi o pontapé inicial para a divertida tendência. Um mês depois, em novembro, a cidade de Austin, no Texas, recebeu o concurso de imitadores de Glen Powell, o astro de "Top Gun: Maverick".

Em ambas as ocasiões, os sósias vencedores receberam elogios dos atores reais. Isso agora se estendeu para um convite para curtir o Globo de Ouro, mostrando que a brincadeira ainda não acabou.

