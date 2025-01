'Coisa mais difícil': stylish de Torres detalha processo para criar look

Antonio Frajado é o responsável pelo look de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025, na temporada de premiação 2025 e divulgação do filme "Ainda Estou Aqui". Em conversa com Splash, contou que a criação do visual da atriz foi uma das coisas "mais difíceis" de sua carreira.

A gente sempre desejou que a roupa não fosse maior do que o personagem da Eunice Paiva, e que não fosse maior até mesmo do que a grandiosidade do tema. Antonio Frajado

O stylish precisou criar uma espécie de linearidade e de narrativa para a produção. Para ele, vestir a Fernanda Torres era também uma maneira de expor um posicionamento.

Por se tratar de um longa sobre "o horror da ditadura militar", Frajado precisou focar em escolher um look que equalizasse com o que assistido com um visual chique e impactante. "Foi uma das coisas mais difíceis da minha trajetória, porque não é apenas escolher um look bonito, mas ele precisa ser adequado com o tapete vermelho e, ao mesmo tempo, coerente com a narrativa do filme e da Fernanda."

Para o stylish, a atriz tem uma alma "minimalista". "A roupa nunca vem antes da Fernanda. Mesmo se ela fizer um filme de época, se ela fosse a Rainha Elisabeth, não seria uma roupa que chegaria antes dela, então são todos esses fundamentos que foram respeitados."

Ele também aponta que Fernanda Torres não é uma pessoa de usar cores, por isso optou por looks neutros ou em tons de preto. "Pode parecer repetitivo, mas é um pouco conforme as personalidades."

Para o Globo de Ouro 2025, Fernanda Torres usou um vestido Olivier Theyskens couture e joias do brasileiro Fernando Jorge, com styling do carioca Antonio Frajado.

Como assistir ao Globo de Ouro

O Globo de Ouro acontece neste domingo, às 22h (horário de Brasília). O evento é realizado no luxuoso Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, EUA.

No Brasil, o Globo de Ouro é transmitido pela TNT e pela plataforma de streaming Max. Na TNT, o evento tem tradução simultânea em português e análises da especialista Aline Diniz. A Max oferece também o áudio original, em inglês.

Splash faz a cobertura do evento ao vivo da premiação. Acompanhe também por meio do canal do WhatsApp e nas redes sociais.