Ex-BBB Alane cita polêmica com nome de castanha e recebe críticas

Alane, participante do BBB 24 (Globo), recebeu críticas nas redes sociais ao comentar uma polêmica relacionado à castanha-do-pará.

O que aconteceu

Durante o É de Casa (Globo) do último sábado (4), o ator Adanilo usou o termo "castanha da Amazônia" para se referir ao alimento. O ator foi imediatamente corrigido pela apresentadora Talitha Morete, ao vivo.

Horas depois, Alane falou sobre o assunto nas suas redes sociais, sem citar o caso diretamente. No Tiktok, a ex-BBB publicou um vídeo com castanhas e comentando o nome.

Alane reforçou. "É 'castanha-do-Pará'. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Não é 'castanha-do-Brasil' nem 'castanha-da-Amazônia'. É simples: P - A - R - Á".

Em seu perfil no X, ela também citou a castanha. "Castanha do Pará é a minha favorita. E a de vocês?", questionou, colocando o nome do estado em letras maiúsculas.

Os comentários renderam críticas à Alane. "Tu fica chorando quando toma hate mas fica incitando ódio no cara que é um orgulho pro norte do Brasil", comentou um.

Outro perfil citou que a origem do alimento não importava. "Não importa se a castanha é do Pará ou da Amazônia, na verdade se existe nos dois estados então é castanha dos dois estados."

Cientificamente, a castanha é conhecida como "Brazil Nut" (Castanha do Brasil, em tradução livre). Castanha do Brasil também é o nome usado oficialmente em documentos do Ministério da Agricultura.