Sensitiva: antes de falecer, Moema mata charada crucial em 'Mania de Você'

No capítulo deste sábado (4) de "Mania de Você" (Globo), Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva.

Doente, a tia de Rudá estará certa, uma vez que a chef de cozinha pulou do helicóptero antes dele explodir.

Moema morrerá em breve na trama das 21h, pois a atriz Ana Beatriz Nogueira precisou se ausentar do trabalho para cuidar da saúde.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Luma cria um prato em homenagem a Viola para servir no restaurante. Mavi convida Luma para jantar. Iarlei confronta Robson por assediar Bruna. Hugo demite Robson. Hugo convida Gael para ser gerente do Maresia. Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento, anunciada por Mércia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.