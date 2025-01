SBT é criticado por reprisar programa sem aviso claro: 'Sacanagem'

Na noite de sábado (4), o SBT exibiu uma reprise do primeiro episódio do Sabadou com Virginia e foi alvo de críticas nas redes sociais.

O que aconteceu

O programa escolhido para reprise foi o primeiro do programa, quando Virginia ainda estava grávida. O episódio escolhido teve a participação de Zé Felipe e Leonardo.

No X (antigo Twitter), os fãs do programa criticaram a decisão do canal de escalar uma reprise com apenas 8 meses de programa no ar.

Também foi alvo de críticas a pouca sinalização de que o programa era uma reprise. Periodicamente durante o episódio, um rápido aviso era exibido no canto esquerdo da tela, mas logo depois desaparecia e tornava a aparecer.

Splash procurou o SBT para comentar as críticas. Caso haja um posicionamento, a matéria será atualizada.

#SabadouComVirginia que vergonha o sbt exibir a repise da ESTREIAAAA de um programa que está a 8 meses no ar. -- max; (@hablamax_) January 5, 2025

esse pgm da estreia é ótimo, mas exibir estreia é sacanagem. Fica mt na cara q é reprise #SabadouComVirginia -- Bruno (@bruno_dames) January 5, 2025

Reprisar logo a estreia do #SabadoucomVirginia depois de quase 1 ano é muito estranho. O programa é ótimo, porém tem muitas menções ao momento. Tinha outras opções… -- Douglas Emiliano 🚀 (@EmilianoDouglas) January 5, 2025

Alguém desavisado que esteja assistindo este 1o #SabadouComVirginia sem saber que é reprise pode pensar que Virginia tá grávida DE NOVO...Eles nem pra colocar na tela "exibido dia tal" -- ENZO BH Nutuiter #TurmaDaMônicaLIÇÕES (@BHNT) January 5, 2025

reprise? com apensa 8 meses no ar? ahhhhhh senhor #sabadoucomvirgínia -- brunna (@brumduart) January 5, 2025