Sargento morto em explosão de Tesla participou de reality militar nos EUA

O sargento que estava no carro que explodiu em frente a um dos hotéis de Donald Trump participou de um reality show para militares que reencenou a morte de Osama Bin Laden.

Matthew Livelsberger, que morreu no ataque, era um militar de elite e participou o terceiro episódio do "Ultimate Soldier Challenge". O programa foi exibido em 4 de março de 2013 no History Channel. A proposta era que os participantes completassem uma operação inspirada na que levou à morte do terrorista em maio de 2011, no Paquistão, realizada por uma tropa da Marinha dos Estados Unidos.

O sargento morreu no dia 1º de janeiro depois da explosão do Cybertruck, carro fabricado pela Tesla, de Elon Musk. A ocorrência foi registrada em frente ao Trump International Hotel de Las Vegas. Livelsberger estava dentro do veículo.

A informação sobre o reality show foi confirmada pelo ex-lutador Tim Kennedy, que também serviu ao Exército dos EUA e participou do programa. Segundo o New York Post, o suspeito do ataque competiu com o apelido de "Matt Berg". Ele e Kennedy formaram uma dupla contra competidores de outras Forças Armadas, até da Noruega.

Kennedy e Matt venceram o desafio. Segundo o ex-lutador, os dois não se conheciam antes de filmar o programa. Ele reconheceu o antigo parceiro ao ver suas fotos na televisão.

"Há treze anos eu competi em uma competição de tiro no History Channel que se chamava 'The Ultimate Soldiers Challenge'. Meu parceiro na competição era Matt Burg (também conhecido como Matt Livelsberger). Noite passada eu vi fotos antigas dele no noticiário e notei que era o mesmo cara", escreveu Kennedy no Instagram.

Apesar da morte marcada por polêmica, ele descreveu Livelsberger como um homem "honesto, trabalhador e talentoso". "Eu estou muito surpreso e de coração partido com essa notícia. Nada disso faz sentido e, como muitos outros, estou confuso e quero respostas."