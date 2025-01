Roteirista Jeff Baena, marido de Aubrey Plaza, morre aos 47

Morreu na sexta-feira (3) o diretor e roteirista Jeff Baena, aos 47 anos.

O que aconteceu

Ele foi encontrado morto numa casa em Los Angeles. Segundo o site TMZ, um assistente encontrou o corpo às 10h30 de sexta-feira (3). A publicação afirma que a causa da morte foi suicídio.

Baena era casado com a atriz Aubrey Plaza, 40. Ele dirigiu alguns dos filmes que ela protagonizou, como "A Vida Depois de Beth" e "The Little Hours".

O diretor começou a carreira trabalhando para diretores como Robert Zemeckis e David O. Russell. Com este último, ele colaborou em quatro peças que deram destaque ao seu trabalho — uma delas estrelada por Dustin Hoffman e Lily Tomlin.

Jeff Baena e Aubrey Plaza se casaram em 2021 após uma década de relacionamento. Na época, a atriz disse no programa de Ellen Degeneres que os dois estavam "entediados" durante a quarentena e decidiram oficializar a união num site chamado "CasamentoEmUmaHora.com". Segundo ela, a cerimônia foi abençoada por uma vizinha do casal que também é uma bruxa: "Ela entrou em casa, fuçou um pouco e me deu uma guirlanda de alecrim. Eu criei um altar do amor improvisado no nosso quintal".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.