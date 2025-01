Como foi o casamento de Hulk com sobrinha da ex e como a família reagiu

Casados no civil desde 2020, o jogador Hulk Paraíba, 38, e a médica Camila Ângelo, 35, celebraram sua união com uma cerimônia religiosa na sexta-feira (3). Camila Ângelo é sobrinha da ex-mulher de Hulk.

Como foi o casamento

A cerimônia foi realizada na Paraíba, na sexta-feira (3). Detalhes foram publicados nas redes sociais, pelo jogador e por convidados.

Camila foi levada ao altar pelo pai e usou um vestido longo com véu. Hulk usou um terno na cor vinho e entrou acompanhado da mãe.

A igreja escolhida foi decorada com rosas brancas. A cerimônia foi intimista e para poucos convidados.

Camila entrou na igreja ao som de "Que bom que você chegou", da cantora Bruna Karla. Ela foi recebida no altar com um beijo na testa pelo marido.

As alianças foram entregas pelas duas filhas do casal, Zaya e Aisha. Além delas, Alice, filha do relacionamento anterior de Hulk, também participou do momento.

Hulk ao lado das filhas e da esposa, Camila Ângelo Imagem: Reprodução/Instagram

Após a cerimônia, os convidados também foram recebidos com um jantar e música.

O jogador classificou a cerimônia como "o agir de Deus". Hulk publicou um vídeo com detalhes de bastidores da cerimônia.

Conflito familiar

Ian e Tiago, os filhos mais velhos de Hulk com Iran Ângelo (ex-mulher do jogador), não compareceram à cerimônia. No mesmo dia da cerimônia, Iran Ângelo publicou fotos ao lado de Ian. "Ah, filho, obrigada pelo teu amor e cuidado. Vai passar, filho! Tudo passa! Te amo infinito".

Rayssa Ângelo, irmã de Iran e tia de Camila, detonou a cerimônia em seus Stories. "É triste perceber que Judas não está apenas nas histórias antigas, às vezes ele dorme sob o mesmo teto, come na mesma mesa e, no momento certo, crava o punhal pelas costas."

Hoje é um dia difícil de engolir, um dia que revela até onde a traição pode ir quando vem de quem menos esperamos. Se minha mãe estivesse viva, tenho certeza de que não suportaria tamanha monstruosidade. Rayssa Ângelo

Rayssa Ângelo, tia de Camila, fala sobre sobrinha e casamento com Hulk Imagem: Reprodução/Instagram

Irmão de Camila, o influenciador Yugnir Ângelo e sua esposa, a também influenciadora Mirela Janis, não compareceram à cerimônia. Na sexta-feira (3), dia do casamento, o casal postou vídeos numa lancha com Iran Ângelo. Questionada por um seguidor se não ia ao casamento, Mirela respondeu: "Não. Estamos vivendo nossa vida em paz e feliz".

O jogador de futebol publicou uma foto ao lado de Camila na cerimônia e se disse "blindado". "A melhor coisa é sermos blindados por Deus. Só ele sabe de toda a verdade."

Jogador de futebol Hulk se casou com Camila, sobrinha de sua ex-esposa Imagem: Reprodução/Instagram

Entenda a árvore genealógica da família

Entre 2007 e 2019, Hulk foi casado com Iran Ângelo, 54, que é tia de Camila. Eles tiveram três filhos: Ian (14), Tiago (12) e Alice (9). A separação veio à tona em agosto de 2019.

Segundo a assessoria de Hulk, o relacionamento com Camila só começou em outubro de 2019. Na época, a jornalista Fábia Oliveira publicou uma carta que Camila teria escrito à tia: "[Hulk] me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus... e assim nós vamos seguir os planos dele".

Desde então, Hulk e Camila tiveram duas filhas. São Zaya, de 2 anos, e Aisha, de seis meses. Por parte do pai, elas são irmãs de Ian, Tiago e Alice. Por parte de mãe, no entanto, as crianças são primas.