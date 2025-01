Ator de 'Round 6' teve pedido ignorado por diretor e voltou em 2º ano

Um dos personagens mais misteriosos da primeira temporada de "Round 6" é, com certeza, o Recrutador. Interpretado por Gong Yoo, 45, famoso por estrelar o terror "Invasão Zumbi" (2016) e o drama "Globin" (2016) o homem charmoso e enigmático voltou na segunda temporada. O retorno para a série, no entanto, foi uma surpresa a Yoo, que desejava não viver alguém importante na produção.

Em entrevista exclusiva a Splash, o artista conta que estava bebendo drinks com seu amigo Hwang Dong-hyuk, diretor e criador de "Round 6", quando foi convidado para participar da série. À época, ela ainda estava no processo inicial de desenvolvimento.

Somos amigos, então, foi uma conversa do tipo: 'Preciso de ajuda aqui'. Inicialmente, disse que faria uma participação em 'Batatinha frita 1, 2, 3' e que ele deveria me matar com um tiro na cabeça. Eu seria o primeiro a morrer, algo bem impactante.

Gong Yoo

Gong Yoo é o misterioso Recrutador de 'Round 6' Imagem: Divulgação/ Netflix

Gong Yoo pediu para "ele não transformar o papel em um personagem importante"; queria apenas uma participação que marcasse os fãs. "O público ficaria assim: 'Oi, esse era o Gong Yoo?'. No momento em que percebessem, eu já teria morrido. Foi um papo bem divertido", relembra.

Seu pedido, no entanto, não foi atendido. "Então, o diretor Hwang veio com o papel do Recrutador, que foi uma prova da criatividade e do mundo genial de 'Round 6'. Foi assim que apareci em duas cenas com Lee Jung-jae [jogador número 456]."

Para a surpresa do ator, não apenas seu personagem foi um sucesso durante a primeira temporada, como retornou para o segundo ano. "Na segunda temporada, fiquei feliz e, ao mesmo tempo, nervoso, ao saber que o Recrutador teria mais cenas, considerando a receptividade mundial da temporada 1. Eu me senti pressionado a atender às expectativas dos fãs, mas tentei fazer o meu melhor", conta a Splash.

Não apenas ele tem mais tempo de tela, como o Recrutador tem detalhes da sua vida revelado. Durante o segundo ano de "Round 6", a trama conta que ele era um mero funcionário dos jogos, levando os corpos dos perdedores para o incinerador. Tudo mudou no dia em que viu seu próprio pai, que havia perdido uma das rodadas e implorava por clemência. Fiel aos jogos, o Recrutador cometeu parricídio e foi "promovido" ao trabalho de achar pessoas para participar do jogo.

"Round 6" não foi a primeira colaboração com o amigo e diretor Hwang Dong-hyuk: os dois trabalharam no longa "Em Silêncio", de 2011. "Eu era muito jovem quando fiz 'Em Silêncio'. Muito tempo se passou, mas o diretor Hwang ainda é exatamente o mesmo. O fato de ele não ter perdido sua essência e ter se mantido a mesma pessoa me faz respeitá-lo bastante. Ele é humilde e educado."

Para Splash, ele conta que o diretor é pragmático durante as gravações. "Quando qualquer ator precisa entender uma cena, basta perguntar que logo virá uma explicação clara, persuasiva e direta que ajuda demais. Por isso, no set, pude atuar plenamente graças a ele."

Muitos anos se passaram e, mesmo que minhas cenas em 'Round 6' sejam breves, ainda sinto que ele abre os caminhos para que os atores se sintam perfeitamente confortáveis para atuar. Ele não é rígido nem hierárquico. Meu conforto é grande ao trabalhar com ele.

Gong Yoo

A segunda temporada de "Round 6" já está disponível na Netflix. A terceira e última parte chega ainda em 2025.