Graciele revela 'grude' de Zezé Di Camargo com a filha: 'Lindo de ver'

Graciele Lacerda comentou que Zezé Di Camargo está um "grude" com a filha Clara, nascida no Natal.

O que aconteceu

Viajando por conta de compromissos profissionais, Zezé Di Camargo não deixa de ver a filha pela babá eletrônica, conta Graciele. "Ele está um grude. Como essa semana ele está viajando e volta amanhã, ele a vê todos os dias pela babá eletrônica. Está lindo de ver", disse ela, em stories publicados no Instagram.

Graciele afirma que a sogra, Helena, iria visitar Clara nesta semana, mas um mal-estar de Marlene Camargo adiou a visita. "Minha sogra ia chegar hoje com a minha cunhada Marlene Camargo, mas elas decidiram esperar mais um pouco porque a Marlene estava com o nariz e a garganta ruins e não sabiam o que era. Ela não veio antes porque o nascimento da Clara estava previsto para acontecer dessa semana para a frente".

Sobre o parto, Graciele revelou que fez cesariana para dar à luz. "Mesmo sentindo contrações, tivemos que fazer cesária. Depois vou falar mais sobre isso".

Nascimento no Natal. A criança veio ao mundo na manhã do dia 25 de dezembro e os papais mostraram os primeiros registros para os seguidores. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus".