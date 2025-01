'Modo patrão': as mudanças radicais no SBT após morte de Silvio Santos

O SBT passou por uma série de mudanças desde a morte de Silvio Santos, em 17 de agosto, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). O canal demitiu mais de cem funcionários, dispensou apresentadores, perdeu diretores, mudou a estrutura organizacional, cancelou programas e viu aumentar ainda mais a crise de audiência.

Alterações são lideradas por Daniela Beyruti, atual presidente da emissora e uma das filhas do comunicador. "A implementação de mudanças é necessária para a sustentabilidade do negócio. Precisamos nos adaptar para enfrentarmos novas realidades do mercado. Essas mudanças não são fáceis, mas infelizmente são necessárias", disse a diretoria da empresa, em mensagem enviada a um grupo de profissionais demitidos em novembro.

Saída de diretores

José Roberto Maciel deixou o canal após décadas de trabalho Imagem: Gabriel Cardoso/SBT

Diretores deixaram o canal ao longo dos últimos meses. Murilo Fraga, então diretor de planejamento de programação do SBT, deixou a emissora em setembro, após 38 anos de casa. Ele pediu o desligamento para período de desafios e projetos pessoais, segundo divulgou a empresa.

Ariel Jacobowitz saiu após 20 anos de contrato. Último trabalho foi no comando do Chega Mais —programa que deixou a grade por apresentar baixos índices de audiência. O diretor, que também esteve à frente do programa Eliana, saiu do Grupo Silvio Santos no início de outubro.

José Roberto Maciel também não resistiu às mudanças e saiu do canal após 27 anos. Ele ingressou no grupo como "controller" do SBT em 1998, tendo passado por diversas funções. Assumiu a posição de CEO em 2011, tendo permanecido à frente do negócio até maio de 2022, quando alcançou o posto de presidente do Grupo Silvio Santos.

SBT demite mais de 100

Sede do SBT, na Grande São Paulo Imagem: Larissa Santos/Splash

Canal fundado por Silvio demitiu 112 funcionários em novembro. Os desligamentos aconteceram em meio à previsão de um rombo de até R$ 100 milhões em 2024. Com a decisão, a direção mandou flores e uma carta a todos os desligados, agradecendo por todos os anos de trabalho ao canal.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o SBT também usou essa mensagem aos demitidos para tentar explicar a situação. "Queremos homenageá-lo e agradecer a sua dedicação ao SBT. Seremos gratos e reconheceremos que você fez para a história da televisão brasileira e desse legado. Agradecemos de coração por toda essa história construída com a sua colaboração".

Nova estrutura organizacional

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e presidente do SBT Imagem: Divlugação

Emissora anunciou nova organização estrutural no dia 11 de novembro. Segundo a empresa, as mudanças fazem parte do foco em tornar os processos mais ágeis e competitivos.

Daniela Beyruti segue na presidência do SBT. Os executivos Fernando Justus Fischer e Marcello Sassatani se juntam a ela nos cargos de COO e CFO, respectivamente. Enquanto um cuidará da parte de operações, outro estará focado no setor financeiro.

Maior mudança está na divisão da empresa em três superintendências, voltadas a melhorar os resultados do canal. A de Criação e Produção de Conteúdo está voltada ao setor artístico e de programação, a de Negócios e Comercialização focará a parte comercial, de mercado e experiência do cliente, enquanto a de Distribuição, Tecnologia e Serviços reúne áreas de infraestrutura e tecnologia.

Fim de programas e ajustes na grade

Regina Volpato apresentava o programa Chega Mais, do SBT Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

Telejornal SBT News foi afetado e deixou a grade da programação na madrugada de 14 de novembro. O âncora Marcelo Casagrande encerrou o noticiário em tom de despedida. "A você de casa, valeu demais! Foi muito bom. A gente se vê numa próxima. Saúde e paz, Brasil!", disse.

Chega Mais foi cancelado. Regina Volpato, que já havia anunciado saída do SBT, Michelle Barros e Paulo Mathias deixaram o canal. Parte da equipe do programa foi demitida. A atração, que foi uma das apostas da direção para as manhãs, não emplacou no Ibope.

Fim do programa impactou a grade de programação. As manhãs passaram a contar com uma maratona de jornalismo, com o Primeiro Impacto passando a ser exibido das 7h30 às 12h45, no início de dezembro. Marcão do Povo e Márcia Dantas, antigos apresentadores do Tá na Hora e Chega Mais Notícias, comandam o jornalístico.

Datena foi contratado pelo SBT Imagem: Reprodução/SBT

José Luiz Datena, que foi contratado após experiência desastrosa nas eleições municipais, assumiu o Tá na Hora. O jornalístico ganhou mais tempo e passou a ser exibido das 16h45 às 19h45, totalizando três horas no ar.

Raul Gil também deixou os sábados do SBT e se despediu do canal após 14 anos. "Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela fez uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações", disse em vídeo.

'Chapolin' fez sucesso na programação do SBT Imagem: Reprodução/Multishow

"Chaves" e "Chapolin" retornam à grade diária da emissora. As produções de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), que por décadas foram vistos como "soluções" para problemas de audiência e buracos na programação, ficaram fora da TV aberta por quatro anos.

Diante de tantas mudanças, demissões e fim de atrações —novas e antigas—, uma pergunta parece ficar no ar dos corredores do Centro de Televisão da Anhanguera: 'E agora, quem poderá nos defender?'. Basta saber se o herói mexicano dará as caras em 2025.