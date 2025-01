Decotão de Secco e Marina Ruy Barbosa sereia: os looks do Réveillon

Decotão foi a preferência das famosas para curtir a noite de Réveillon. De Deborah Secco a Mari Fernandez, as estrelas encantaram os fãs com seus looks para a virada de ano.

Confira os looks

Deborah Secco elegeu um vestido branco longo com um super decote. Ela, que pousou para fotos ao lado da filha, Maria Flor, desejou feliz ano novo aos seguidores.

Marina Ruy Barbosa escolheu um vestido longo. A atriz, que passou a virada na praia, mostrou detalhes do look dentro do mar.

Mari Fernandez combinou um vestido decotado com a namorada, Júlia Ribeiro. A cantora escolheu um vestido todo liso, enquanto a influenciadora optou por um rendado, com detalhes.

Maisa Silva esbanjou beleza em um vestido branco com fenda generosa na perna direita. A atriz foi elogiada pelos fãs, que exaltaram sua sensualidade.

Juliette elegeu um vestido branco com as costas nuas. A cantora mostrou seu look em vídeo no Instagram, mas quem roubou a cena foi seu namorado, Kaique Cerveny, com look seminude sem camisa e um corpo musculoso.

Patrícia Ramos foi outra estrela que optou por um look com as costas nuas. A atriz posou sorridente com seu vestido na cor branca para esperar o ano novo.

Grávida da primeira filha, Brunna Gonçalves deixou a barriga à mostra. A esposa de Ludmilla escolheu um top com acessório, uma calça e uma bolsa para a virada.

Larissa Tomásia esbanjou sensualidae. A ex-BBB escolheu um vestido rendado e todo decotado para o Réveillon na Praia de Carneiros, em Pernambuco.

As irmãs Maiara e Maraísa também colocaram o corpo para o jogo. Maiara elegeu um vestido curto, prateado, no estilo toma-que-caia. Já Maraisa roubou a cena com vestido longo na cor nude, que evidenciou seu bumbum avantajado.