Rei do piseiro, Vitor Fernandes aposta no amor em novo DVD: 'É um sonho'

Do Toca, em Goiânia (GO)*

Com sorriso de orelha a orelha, brilho nos olhos e muita emoção, Vitor Fernandes, 27, promoveu a gravação do DVD "Como Nunca", em Goiânia (GO). O Rei do Piseiro aposta no estilo romântico em seu novo trabalho para 2025, que tem participações especiais de Murilo Huff, Léo Magalhães, Pablo, Edson Lima, Mari Fernandez, Israel e Rodolffo, Hugo Henrique e Dorgival Dantas.



Sou um cara que, graças a Deus, nasci muito abençoado e tenho uma voz que posso cantar qualquer estilo de música. O DVD "Como Nunca" é um projeto que tem muitas músicas que falam de amor, eu gosto de gravar músicas que falam de amor, e tem músicas que representam o lado sertanejo. É um sonho para mim, é algo que eu sempre sonhei na minha vida e estou feliz.

Vitor Fernandes, em entrevista para o TOCA, durante a gravação do DVD "Como Nunca".

"Sonho de ser artista"

Natural de Petrolina (PE), Vitor Fernandes sempre teve o sonho de se tornar artista. Após trabalhar na agricultura durante a infância e adolescência, ele viu sua vida mudar quando gravou a música "Bebe, Vem Me Procurar", que o despontou para se tornar a figura central do piseiro no Brasil.

Nasci e me criei na agricultura e sempre tive um sonho de ser cantor, ser reconhecido pela galera. Então, gravei um vídeo na minha casa, sentado no quarto, e explodiu, a galera abraçou. Assim, eu conheci a Top Eventos e foi aí onde as coisas começaram a fluir. Gravei meu primeiro CD, depois o segundo, terceiro, e as coisas foram andando.

Vitor Fernandes

Vitor Fernandes grava DVD Como Nunca em Goiânia Imagem: Kaio Cesar/Divulgação

"Graças a Deus, hoje, eu tenho um reconhecimento abençoado. Onde eu passo, a galera me conhece, pede para tirar foto, faço show no país inteiro. Sou feliz demais, e o DVD é mais um novo passo na minha carreira", completou.

No cenário musical desde 2019, o cantor tem hits de sucesso com João Gomes, Eric Land, Nattan, Tarcisio do Acordeon, entre outros artistas, e ostenta o apelido de "rei do piseiro". Ele, no entanto, diz não se envaidecer com a alcunha recebida "carinhosamente" do público.

Fui um dos primeiros artistas a gravar o piseiro, lá no ano de 2019, e esse título foi a galera que me deu. Eu também gravei a música "Rei do Piseiro" e me rotularam como rei do gênero. Fico muito feliz, respeitando todos os artistas do piseiro, que tem o Zé Vaqueiro e tem a Mari Fernandes, que são meus parceiros, são meus amigos. Fico muito feliz com esse título.

Vitor Fernandes

"É um projeto diferente"

DVD "Como Nunca" é a grande aposta de Vitor Fernandes em 2025 para seguir conquistando seu espaço e furando a bolha pelo Brasil. "É um projeto diferente, é um projeto que a gente nunca levou pros nossos fãs".

Eu e meus sócios sempre vimos um potencial muito grande na minha voz e pensávamos em gravar algo assim para também demonstrar um pouco do meu talento vocal.

Vitor Fernandes

Além de trazer o piseiro em suas raízes, o artista mescla hits românticos com o sertaneja para inovar e atingir o grande público. "'Como Nunca' é algo que a gente sempre pensou em gravar, mas não conseguia. Eu já gravei um projeto de piseiro, já gravei um projeto de arrocha, mas eu nunca gravei um projeto com um estilo musical puxado um pouquinho pro romântico e sertanejo, entendeu? Por isso, se chama 'Como Nunca'".

Quem são os convidados do DVD de Vitor Fernandes? Murilo Huff, Léo Magalhães, Pablo, Edson Lima, Mari Fernandez, Israel e Rodolffo, Hugo Henrique e Dorgival Dantas subiram no palco para gravar com o artista.

Nossos convidados são mais que especiais, são amigos, familiares, os empresários que levam os meus shows para o Brasil inteiro. Muitos amigos que eu amo. Estou muito feliz, muito bem acompanhado, com pessoas que sempre torcem por mim, sempre se dedicam e sempre estão comigo.

Vitor Fernandes

Além da participação de convidados, o DVD de Vitor Fernandes possui momento especial de homenagem aos seus familiares. Ele faz questão de agradecer os pais, esposa e filho por acreditarem em seu talento, o que emocionou o público presente na gravação.

O que os convidados falaram de Vitor Fernandes?

O Vitor é um amigo querido de muito tempo. Já gravei um projeto que ele fez também em Petrolina. Ele me convidou, meio que sem jeito, para fazer esse projeto, e eu, sem pensar duas vezes, topei. Primeiro, Vitor tem um trabalho maravilhoso, de uma qualidade absurda. Está numa crescente bacana, e as músicas dele são maravilhosas. Vitor é um amigão que se me convidar dez vezes para qualquer projeto, vou estar junto.

Pablo

A gente gravou uma música maravilhosa que fala de volta por cima e superação. A música se chama 'Tapete'. O convite rolou nesses encontros de camarim dos palcos da vida. O Vitor é um cara do bem, supertalentoso e não tinha como recusar o convite. Muito feliz de estar aqui com ele.

Murilo Huff

Muito feliz de estar aqui, nesse projeto maravilhoso, muito romântico, que tem tudo a ver comigo. Gravamos uma música que é uma versão lindíssima. Já fizemos show juntos pelo Nordeste, e adoro as músicas do Vitor. Fiquei muito feliz por ele ter me convidado. Todos estão vendo que está sendo feito com muito carinho, com um cenário maravilhoso, com muito profissionalismo, um repertório impecável. Eu espero que as pessoas curtam bastante.

Léo Magalhães

Há uns cinco ou seis anos, Vitor foi um dos primeiros a gravar minhas músicas e sempre me apoiou. Quando gravei meu primeiro projeto, ele garantiu sua participação sem nem perguntar quais seriam as músicas. Foi assim que gravamos 'Agonia', uma composição minha. Estar aqui é especial e uma honra participar desse momento lindo da carreira dele.

Mari Fernandez

* O repórter viajou para gravação do DVD a convite da organização