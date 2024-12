Não rolou: o que deu errado em shows, turnês e festivais cancelados em 2024

O ano de 2024 foi marcado por grandes shows internacionais e nacionais. No entanto, como nem tudo são flores, alguns artistas, festivais e turnês não puderam seguir com os planos e cancelarem suas presenças nos palcos espalhados pelo Brasil.

Paramore e mais três

A banda formada por Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro estava confirmada na edição deste ano do Lollapalooza. A última passagem deles pelo Brasil aconteceu no ano anterior, em março de 2023, com o álbum mais recente deles, "This is Why".

Sem dar muitas explicações, eles cancelaram o seu no festival e foram substituídos pelo Kings of Leon. Nesta mesma edição do Lolla —evento que já é marcado por cancelamentos— outras três atrações também deixaram de vir: Jaden Smith, Rina Sawayama e Dove Cameron.

Apesar das pedras no caminho, o Lollapalooza segue confirmado para 2025. Entre os nomes anunciados estão Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

Baixa de festivais

2024 também foi marcado pela ausência de grandes festivais na programação. Dois deles foram os mais sentidos.

O Primavera Sound, que costuma acontecer no fim do ano, cancelou o que seria sua terceira edição na América Latina, incluindo, é claro, o Brasil. Em um comunicado oficial, a organização do evento lamentou que "dificuldades externas" impediram seu acontecimento.

O mesmo rolou com o Mita, que não foi para a rua em 2024. O evento também iria para a sua terceira edição, e a organização divulgou que tiraria 2024 para tirar uma pausa das atividades. O evento já recebeu nomes como Gorillaz, Lana Del Rey e Sabrina Carpenter.

Não deu para elas

Tanto Ivete Sangalo quanto Ludmilla não seguiram com os planos de suas turnês em 2024.

Veveta planejava uma série de shows pelo Brasil inteiro para celebrar seus 30 anos de carreira. Ao todo, seriam 30 shows espalhados pelo país. No pronunciamento oficial sobre o cancelamento, a equipe da cantora afirmou que constatou que a "a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecesse da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas."

Ludmilla também deixaria o projeto Numanice de lado para se aventurar em uma turnê pop. No entanto, todos os shows foram cancelados. "A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour."

Ambas as turnês estavam sendo produzidas pela mesma empresa, a 30e. A produtora é responsável por grandes turnês, como as de despedida de Sepultura e Natiruts, além de colocar de pé a última turnê de Gilberto Gil, que começa em 2025.

Sem 'meteoro da paixão''

Luan Santana faria algo inédito em sua carreira em 2024: se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio. Ele estava confirmado no show Para Sempre Sertanejo, no inédito Dia Brasil. O plano era que ele dividisse o palco com outros representantes do gênero, como Chitãozinho & Xororó, Simone Mendes e Ana Castela.

No entanto, Luan cancelou seu show em cima da hora. Ele alegou que o atraso do início dos trabalhos no Palco Mundo, motivados pela chuva, iriam impedir que ele fizesse outro show, já agendado.

Rei sem festa

Roberto Carlos também teve planos frustrados em 2024. O show que inauguraria o Mercado Hall, espaço para 8.500 lugares localizado no estádio do Pacaembu, não foi realizado porque o local não ficou pronto em tempo.

A apresentação deveria ter acontecido em 19 de abril, dia do aniversário de 83 anos do Rei. Após quase um ano, a inauguração ficou para o dia 29 de março, com o Luan City Festival, de Luan Santana.