Cena mais difícil de 'Round 6' tinha 200 pessoas e afetou visão de ator

A segunda temporada de "Round 6" chegou à Netflix e, além de novos personagens, trouxe também novos desafios aos participantes do jogo mortal. Um dos jogos pelo qual é preciso passar é uma espécie de carrossel, no qual os jogadores ficam em cima de uma base rotativa que, quando para, indica uma quantidade certa de pessoas que devem se abrigar em pequenas salas. Quem fica para fora — ou erra na quantidade de participantes na sala — paga com a morte.

Em entrevista a Splash, o protagonista de "Round 6", Lee Jung-jae — interprete do jogador 456 -, conta que a sequência foi uma das mais desafiadoras de ser gravada.

Foi uma filmagem difícil, porque tínhamos cerca de 200 pessoas naquele carrossel e a velocidade da rotação era ajustável. Às vezes, diminuíam a velocidade para ter certeza que poderíamos filmar com segurança.

Lee Jung-jae

Cena da segunda temporada de 'Round 6', com 456 e 390 Imagem: No Ju-han/Netflix © 2024

Lee Seo-hwan, ator que vive o jogador 390, que também é amigo do 456 de antes dos jogos, conta que a iluminação usada nas gravações o atrapalhava. "A cena do carrossel foi muito difícil, porque as luzes acendiam e apagavam, e eram muito ofuscantes. Eu não sabia para onde ir, e perdi parte da visão por alguns segundos."

Lee Jung-jae é Seong Gi-hun segunda temporada Round 6 Imagem: Ju-han/Netflix

Sucesso sem precedentes

O primeiro ano de "Round 6" foi lançado em setembro de 2021 e estabeleceu um recorde que até agora, dezembro de 2024, nenhuma outra produção, em qualquer língua, inclusive inglês, conseguiu bater: ela é a produção mais consumida da plataforma, com 265 milhões de visualizações.

O segundo ano não ficou para trás, e se tornou a primeira série a estrear em primeiro lugar em todos os 93 países onde a Netflix está disponível. As informações são do FlixPatrol.

Tanta fama, segundo o criador Hwang Dong-hyuk, é derivada de um "casamento" que deu certo. "Sempre fui fã de jogos. Adoro a competição, também gosto de apostar um pouco, e observar o ser humano. Sempre me pergunto: por que essa pessoa é assim? Por que eles agiriam dessa maneira? Qual é o motivo? Qual é a história deles? Sempre fui atraído por imaginar essas histórias e me perguntar sobre o que observei", diz a Splash.

Acho que foi apenas o casamento desses dois lados de mim, a parte de mim que ama jogos com a maneira como sempre gosto de observar as outras pessoas. A união me levou a pensar e criar uma história como essa.

Hwang Dong-hyuk

Sem falsa modéstia o criador e diretor assume: "Por ser algo que eu sempre fiz e me interessei, pude fazer um trabalho relativamente bom."

A segunda temporada de "Round 6" tem sete episódios e já está disponível na Netflix. A terceira e última chegará em algum momento de 2025.