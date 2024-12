Pornô grupal, sexo com ex-sogra e mais: como foi o ano de Andressa Urach

Não tem jeito: se existe alguém no Brasil que estampou manchetes em 2024, esta pessoa é Andressa Urach. A criadora de conteúdo adulto fez sucesso no Privacy, plataforma na qual diz ter ganhado mais de R$ 6 milhões, mas também causou em diversos momentos.

Foi língua bifurcada, relacionamento relâmpago, gravação de pornô com a ex-sogra... É assunto que não acaba mais! Não à toa, Splash deixou esta publicação para o último dia do ano, selecionando os principais momentos da criadora de conteúdo.

Mudanças corporais

Logo em janeiro de 2024, Andressa Urach resolveu fazer uma grande transformação em seu corpo, com novas tatuagens cobrindo toda sua barriga e a parte de trás de suas pernas. Na barriga, ela tatuou um tigre. A imagem pega todo a parte do corpo.

Já na parte de trás das pernas, ela fez diferentes desenhos. Ao explicar o significado, a influenciadora afirmou que "na armadilha da vida ganha quem melhor sabe jogar! O tempo e o dinheiro calam a boca de muitos!".

Andressa Urach fez tatuagem na barriga Imagem: Reprodução/ Instagram

Tatuagens das pernas de Andressa Urach Imagem: Reprodução/ Instagram

Em julho, Andressa Urach chocou os fãs novamente ao bifurcar a língua, procedimento conhecido como "língua de cobra". Ela contou que os primeiros dez dias de recuperação foram difíceis, mas que depois foi tranquilo.

Imagem: Reprodução/Instagram

Outra mudança de Andressa Urach, revelada com exclusividade para Splash, foi um piercing nos lábios genitais. A produtora de conteúdo adulto disse que usou anestesia local para realizar o procedimento. A novidade veio logo após o procedimento de bifurcação de língua.

Abrir a própria igreja

Em meio às transformações corporais, a influenciadora contou que planeja abrir uma igreja. "Daqui a cinco anos quero falar de Jesus com a língua de cobra", disse.

A modelo abriu a caixinha de perguntas para conversar com os fãs e revelou que vai construir uma igreja em breve. "Mas não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja. O que recebo de Jesus quero dar. Minha igreja vai ser para todos os pecadores e, não, para santos."

Pornô grupal e internação

Em novembro, Andressa Urach gravou uma cena de sexo com oito homens ao mesmo tempo. A filmagem foi batizada de "Gang", sendo disponibilizada no perfil de Andressa Urach no Privacy.

Ton Fernandes, Fabrício Nunes, Alemão, Tony Tigrado, Igor Gomes, Matheus Lupan, Kylian e Husky foram os astros pornôs que participaram do vídeo com a loira.

A cena pornô grupal foi uma resposta irônica aos comentários do ex de Andressa, Lucas Ferraz, 25, sobre sua suposta frigidez. "Preferi responder de forma divertida e simbólica. Não sou frígida, muito pelo contrário, e esse vídeo foi a minha maneira de virar o jogo", disse à revista Quem.

Após a maratona de sexo, Urach precisou ir ao hospital. Deitada em um leito, ela relatou fortes dores. "Acabei vindo para o hospital, estou com muita dor pélvica. Agora, a gente vai fazer um eco e uma tomografia para ver se está tudo bem, e tomar medicação para dor. Viu? Vai aprontar, é isso que dá. Mas foi bom."

De Mari Ávilla a Kylian

A criadora de conteúdo também assumiu namoro com a influenciadora +18 Mari Ávila. Em novembro, ela contou a novidade em seu Instagram e destacou: "A mulher mais linda é minha".

Três semana depois, no entanto, após gravar a cena com 8 homens, Urach se apaixonou por um deles: Kylian Cria —ou Cassiano França. Ela até mesmo tatuou o nome dele, que retribuiu o "carinho" com outra tatuagem.

Imagem: Reprodução: Instagram

Imagem: Reprodução: Instagram

Urach pediu perdão para Mari Ávila por assumir novo namoro sem terminar com a então companheira. "Quero vir aqui, publicamente, pedir perdão para ela pelo que aconteceu. Não deu nem tempo, porque foi muito rápido, uma paixão louca, a gente não manda no coração. O Cassiano também é muito intenso", declarou nos stories do Instagram.

Ex-pastora, ex-sogra, cadeirante e grávida

As aventuras sexuais de Andressa Urach foram bem diversificadas no último ano. Em setembro, ela gravou uma cena de sexo explícito com Ana Akiva, 36, ex-pastora. Ana contou que ela e a influenciadora fizeram sexo sem parar por oito horas.

Urach também produziu conteúdo com a ex-sogra, mãe do também ator pornô Lucas Ferraz. "Ela foi muito carinhosa ao sugerir que gravássemos juntas. No começo, fiquei receosa, mas depois percebi ser uma forma de me reinventar e de mostrar minha autoestima", comentou Beatriz, a ex-sogra.

Aproveitando o dia 3 de dezembro, ela postou um vídeo pornô com o humorista Gabriel Brito, que é cadeirante. A modelo afirmou que para "marcar esse dia tão importante, a mamãe mostrou ser inclusiva". Lembrando que é celebrado na data o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

E antes de terminar o ano, Urach ainda gravou conteúdo adulto com Juju Furacão, que estava grávida de 5 meses. "Dizem que contrariar desejo de grávida é arriscado, né? Vai que o bebê nasce com a minha cara! Brincadeiras à parte, foi incrível", afirmou Urach nas redes sociais.