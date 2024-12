Você percebeu? Famosa atriz da Globo aparece como 'figurante' em 'Auto 2'

Luisa Arraes, 31, aparece rapidamente em duas cenas de "O Auto da Compadecida 2". Atriz da Globo é filha de Guel Arraes, diretor da sequência, e de Virgínia Cavendish, que volta a interpretar a personagem Rosinha no longa.

Luisa Arraes em segundos

Destaque da novela "Rancho Fundo", atriz interpretou uma religiosa em "Auto 2" e tem seu nome registrado nos créditos da obra. Em suas duas cenas, ela aparece conversando com Antônio do Amor (Luis Miranda) e, na sequência, ajoelhada diante de João Grilo. Luisa não possui falas no filme.

Filha de Guel Arraes foi citada em entrevista de imprensa de "Auto da Compadecida 2". Taís Araujo, que interpreta a Nossa Senhora no filme, afirmou ter compartilhado um momento emocionante com a colega.

Situação ocorreu quando Taís Araujo visitou o set de filmagens para ver cena do reencontro entre Chicó e João Grilo. "Era tudo tão bonito que comecei a chorar. Eu fiquei tentando me controlar, não ia passar aquele papelão, né? Quando eu olho para o lado, Luisa Arraes estava assistindo aos prantos. Isso me libertou, vi que também poderia chorar. Estava muito emocionada, esse filme vive dentro de nós."

Matheus Nachtergaele lembrou que Luisa acompanhou as filmagens de "O Auto da Compadecida" em Cabaceiras (PB), em 1999. "Era uma visitante nobre, a nossa menina dourada. Tudo nela brilhava em tons de ouro: os olhos, o cabelinho e o sorriso."

Guel Arraes me chamou um dia e disse: 'Esse filme vai ser um sucesso'. Eu questionei o motivo, e ele me respondeu: 'Olha como Luísa está assistindo. Ela não consegue tirar os olhos de vocês'. Quando uma criança não consegue desgrudar, existe alguma coisa. Matheus Nachtergaele

"O Auto da Compadecida 2" está em cartaz nos cinemas desde o dia 25 de dezembro. Filme mostra o reencontro de Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) na Taperoá (PB) da década de 1950.