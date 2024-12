Fraude em cotas e noivado: o ano de Matteus após ser vice-campeão do BBB 24

Matteus ficou como o segundo colocado do BBB 24 (Globo). Reveja como foi o ano do vice-campeão do reality.

Ano de Matteus pós-BBB 24

O gaúcho leiloou sua boina famosa para ajudar o Rio Grande do Sul. O objetivo do leilão era ajudar as vítimas das enchentes.

Matteus teve seu galo furtado. Em entrevista, detalhou que ficou apavorado com o roubo do animal.

O ex-BBB se envolveu em uma polêmica de cotas raciais. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) confirmou que ele cursou engenharia agrícola em 2014 após se autodeclarar preto.

Com a polêmica, disse que sua inscrição na faculdade foi feita por um terceiro. Ele disse que a fraude no sistema de cotas foi feita sem seu consentimento, mesmo que a inscrição exija assinatura do próprio candidato.

Em outubro, o vice-campeão e Isabelle comunicaram que se mudariam para São Paulo. Os dois contaram que morariam juntos.

Um mês depois, Matteus pediu Isabelle em casamento. A dupla ficou noiva na Disneyland Paris.