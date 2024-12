'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela de 30/12 a 3/1

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 30 de dezembro

Nas cavernas de Minas Gerais, Paulo encontra equipamentos deixados por uma equipe de ornitólogos e usa uma câmera para tirar fotos e deixar pistas. Elisa pede a Norma que dê aula de dança. Norma recebe uma ligação alegando que tem novos indícios do paradeiro de Paulo e pede a Elisa para não revelar o segredo para Anna. Anna, Felipe e Moisés encontram os filhotes de cachorro no colégio.

Terça-feira, 31 de dezembro

Nesse dia não será exibida "A Caverna Encantada"

Quarta-feira, 1º de janeiro

Os filhotes de cachorro se espalham pelo colégio. Norma pinta o cabelo com a ajuda de Fafá e, sem saber, acaba se transformando na vilã icônica de cabelo preto e branco. Elisa estranha o novo visual da diretora. Elisa manda mensagem para César avisando que sente saudades. Norma finalmente vê a nova coloração do cabelo e surta.

Quinta-feira, 2 de janeiro

César visita Elisa e seus cachorros também invadem o colégio. Felipe quer os filhotes para si, mas Anna e Moisés contestam. Norma pede a Dalete que coloque um fim nos filhotes. Gabriel encontra uma pessoa para adotar os filhotes. Thomas e Cristina se beijam. Benjamin prepara desafios para Nina entrar para o grupo Pequenotts. Thomas diz a César que vai pedir Cristina em namoro, mas o veterinário não aprova.

Sexta-feira, 3 de janeiro

