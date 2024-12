Enteada de Lexa fez exigência após descobrir gravidez: 'Será minha boneca'

Juntos há mais de um ano, Lexa e Ricardo Vianna já formaram sua família. Noivos e à espera da primeira filha juntos, o casal falou sobre as expectativas para a chegada de Sofia e como Cecília, a filha de 9 anos do ator, está lidando com tudo.

O que aconteceu

Já com 5 meses de gestação, a cantora confessou que sente uma fome descontrolada. "Tenho vontade de comer tudo o que dá, ao mesmo tempo, simultaneamente", afirmou durante a festa de Virginia Fonseca para celebrar seus 50 milhões de seguidores, na qual Splash esteve presente.

Noivos desde fevereiro, o casal pretende subir no altar apenas depois do nascimento de Sofia —que deverá ser taurina. Já com a data em mente, eles apenas revelaram que a cerimônia será intimista e deverá acontecer no segundo semestre de 2025.

Já dando sinais de que será uma irmã coruja, de acordo com o casal, Cecília —a filha de Ricardo de um antigo relacionamento com Aline Kryktine— já fez exigências sobre a gravidez. "Ela está em êxtase. Já vai estar com 10 anos quando a Sofia nascer e ela já falou para gente: 'Vocês têm direito de ficar com a Sofia uma hora por dia, porque eu vou brincar e ela vai ser minha boneca'", contou Ricardo.

Feliz com tudo o que está vivendo, Lexa ainda falou sobre o sentimento de ganhar uma família. "Cada um veio com sua bagagem de vida, cada um com sua história. É uma delícia, eu amo vivenciar isso. É tudo novo para mim, mas está sendo tudo especial".