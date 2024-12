Anitta posa agarradinha com o namorado, em rara foto nas redes sociais

Anitta usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para publicar uma imagem ao lado do namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza.

Desde que o romance começou, Anitta mantém a relação com discrição. Pouquíssimas fotografias são compartilhadas publicamente.

Exatamente por isso, o post repercutiu na internet. "Lindos", elogiou uma pessoa por meio do X. "Divos", comentou outro internauta.

Anitta e Vinicius Souza apareceram juntos publicamente, pela primeira vez, em setembro deste ano, na plateia de um desfile de moda em Paris. O jogador de futebol viveu um casamento meteórico há mais ou menos três anos. Vinícius se separou da influenciadora digital Giulia Dantas, em 2021, poucos dias após a lua de mel. O caso repercutiu bastante à época. Ex-jogador do Flamengo — hoje ele atua como meio-campista do clube inglês Sheffield United .

As especulações sobre um possível romance ganharam força quando Anitta viajou de férias para a Grécia. Na ocasião, Vinicius passou a interagir no perfil do Instagram da artista, de 31 anos, deixando comentários e elogios.

Anitta, no entanto, afirmou estar apaixonada. Em entrevista ao De Carona com Camila Coutinho, a cantora explicou como sabe que está amando alguém: "Quando eu tenho a disposição de colocar a energia do meu tempo e da minha vida para trabalhar naquela relação".