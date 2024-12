Ronald conta como resguarda vida pessoal: 'Tenho meus pais como exemplo'

Ronald, 24, filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, tem conseguido levar uma vida reservada, longe das manchetes.

Em entrevista a Splash no cruzeiro de Maiara e Maraisa, o DJ diz que isso é "natural" de sua personalidade, mas que também aprendeu a se comportar dessa forma com os pais.

Eu nasci na mira dos holofotes, então tive bastante tempo para aprender a fugir deles. Eu não sou tão boca aberta, gosto de pensar que o que ninguém sabe, ninguém estraga. [...] Do trabalho, falo abertamente, mas minha vida pessoal só me diz respeito e acabo mantendo isso entre quatro paredes. Ronald

Ronald diz que hoje tem Ronaldo e Milene como exemplo. "Eles são extremamente reservados em relação à vida pessoal. Acabo olhando muito para o exemplo deles e também trazendo isso para minha vida."

Por isso mesmo, o jovem dificilmente aceitaria participar de um reality show. "Acho que nunca é uma palavra muito forte, mas é muito difícil topar algo assim. É uma exposição que eu mesmo, no meu dia a dia, não aguento. Não sou o cara que grava inúmeros stories por dia, que grava cada passo que tá dando."

É muito difícil eu me colocar nessa posição. Por mais que muita coisa boa possa vir disso, eu, particularmente, gosto da minha privacidade e não abro mão disso por nada. Ronald

Apesar de reconhecer o apoio que tem dos pais, Ronald não quer depender deles financeiramente. "Eu sei que eu tenho uma baita de uma rede de segurança por trás. Sou extremamente grato por meus pais terem se esforçado para poder oferecer isso não só para mim, mas para a família toda. Mas de jeito nenhum quero depender disso, muito pelo contrário."

Quero trabalhar, quero também algum dia, se Deus quiser, prover para a minha família. Um dia de cada vez, trabalhando e me apresentando, fazendo o que eu mais amo fazer. Ronald

Ele conta que uma das vantagens da carreira de DJ é não ter limitação de idade, diferente da carreira de jogador. "Meu sonho é poder fazer isso pro resto da vida. [...] Diferente de um esporte, que meus pais praticaram a vida toda, eu não tenho limite de idade. Eu posso estar com 70, 75 anos, com saúde e me apresentando para grandes públicos. Se Deus quiser, isso é o que eu gostaria de fazer [no futuro]."

*A repórter viajou a convite da organização do evento.