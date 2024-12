Rejeitada e abandonada: atriz que faz Filipa detalha vingança contra Rudá

Joana de Verona, 35, fala sobre a chegada de Filipa ao Brasil e os desdobramentos que sua personagem provoca em "Mania de Você".

O que vai acontecer

A chegada de Filipa (Joana de Verona) grávida ao Brasil está movimentando a trama de "Mania de Você". Nos próximos capítulos da novela das nove, após Filipa ser rejeitada por Rudá (Nicolas Prattes), Mavi (Chay Suede) propõe uma parceria a portuguesa para se vingar do caiçara. "É um retorno em que a personagem traz inquietação e levanta questões. Vai separar personagens, vai fazer questionamentos, é um passado que reaparece para trazer reflexão e conflito".

Inicialmente, ela hesita e constata que Mavi é mesmo o manipulador que Rudá tanto alertou, mas a revolta que sente é tanta que volta atrás e decide fechar uma parceria com o vilão. Ela quer mandar o pai de seu filho diretamente para a cadeia, o que ocasiona uma série de consequências que prometem mudar os rumos da história.

Ela não está agindo sem pensar. A vontade dela não é agir assim, ela quer recuperar o namorado e a relação feliz que tiveram juntos. Ela não é movida pela vingança, ela se vinga porque motor dela é a mágoa, o sofrimento que sentiu e sente. A falta de respeito e de honestidade do personagem Rudá com ela, faz com que Filipa se sinta abandonada, sozinha e enganada. Isso agregado à enorme frustração e desamparo que sente quando entende que não vai estar com ele novamente como casal, fazem com que ela perca a noção do bom senso, e ultrapasse um grande limite. E acabe tendo ações más, de ética duvidosa. Não creio que ela seja uma vilã na sua essência. Porém, ela também tem o seu grau de obsessão. Joana de Verona

Filipa (Joana de Verona) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A atriz luso-brasileira define a Filipe como uma mulher com personalidade forte e honesta em relação aos seus desejos. "Uma vez que é fisioterapeuta, é cuidadora nata e sabe ler as pessoas. Tem uma pulsão muito forte de conseguir o que deseja".

O que o público pode esperar dos próximos capítulos da novela e das ações de Filipa? "Pode esperar uma mulher que continua batalhando de diversas formas pela pessoa que ama, que é o Pai do filho dela. Serão ações movidas por paixão, intensidade, alguma obsessão e esperança também, de não ter apenas o pai do filho, mas sim um companheiro, que traiu ela, que mentiu, que a fez sofrer após a ter abandonado, porém, ela ainda quer se relacionar e construir família com ele".

Tem sido ótimo, cenas intensas, dias bem preenchidos de gravações e uma equipe com quem gosto muito de trabalhar, que grande parte já conhecia da novela "Éramos seis", e tem muitas pessoas que estou gostando de conhecer. Joana de Verona

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.