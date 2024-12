Triste: Rudá até tenta, mas não consegue salvar Viola em 'Mania de Você'

No capítulo desta terça-feira (24) de "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) obriga os seguranças a soltarem Rudá (Nicolas Prattes), que insistirá em salvar Viola (Gabz) das garras de Mavi (Chay Suede).

Preocupado, o fugitivo sugere que Mavi seja denunciado à polícia por manter Viola em cativeiro. Com a denúncia, a polícia pede para Viola confirmar se está sendo mantida em cárcere privado.

Como estará dopada, Viola diz aos policiais que está sendo cuidada por seu marido, no caso, Mavi. Assim, os agentes não desconfiam da situação e Rudá não consegue ajudar a amada.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Mércia volta a ameaçar Mavi. Luma passa para Mércia todas as informações do novo projeto de Mavi para o Albacoa 2. Berta diz a Leidi que decidiu demitir Sirlei. Diana ameaça sair de casa se Hugo denunciar Volney para a polícia.

Edmilson exige que Lorena o coloque dentro de casa de novo, ameaçando contar o segredo da filha. Dhu diz a Michele que a amiga está gostando de Daniel.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.