Leão Lobo detona Mania de Você: 'Núcleo principal é chato e falso'

As novelas de 2024 foram o tema do Central Splash desta terça-feira (24). Em seu balanço anual, Leão Lobo confessou que não é muito fã de "Mania de Você", da TV Globo, especialmente do núcleo principal, formado por Chay Suede, Agatha Moreira, Gabz e mais.

O núcleo principal da novela não me encanta em nada (…) Eu acho que todo aquele núcleo muito chato, ninguém parece de verdade. Parece um monte de personagem de BBB, de robôzinho

Leão Lobo

Para o colunista do UOL, apesar do talento de Chay Suede e Gabz, o núcleo principal é difícil de engolir. "Você não sabe por quem torcer ali. Nenhum deles me convence".

O motivo de seu desamor pelo elenco principal de "Mania de Você", no entanto, não tem ligação com o talento dos atores envolvidos, Leão garante.

É pela trama mesmo (…) Claro que a Adriana Esteves é maravilhosa, mas a personagem dela é repetitiva, chata. Nada ali me encanta, nada me prende

Leão Lobo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.