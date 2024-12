Humberto Martins celebra descaracterização de galã no Auto da Compadecida 2

Humberto Martins, 43, sobre o personagem Coronel Ernani em, o Auto da Compadecida 2, em entrevista à Quem.

O que aconteceu

O ator comemorou o seu personagem que vive um vilão no filme e faz par romântico com Fabiula Nascimento. "Foi minha segunda oportunidade de poder descaracterizar o meu ser como ator e essa coisa de galã de novela. Quando tenho personagens assim, fico com muita vontade de fazer."

Não que não tenha vontade de fazer os outros, porque também trazem sua bagagem psicológica por ser outro ser humano. Sendo vários contemporâneos, você tem composição diferente, base psicológica e dá para construir característica física diferente. Mas quando é bastante tinta forte, dá para brincar, Humberto Martins

Clarabela (Fabiula Nascimento) e coronel Ernani (Humberto Martins) em "O Auto da Compadecida 2" Imagem: Divulgação

O artista ainda falou sobre o que aprendeu com o papel. "O Coronel mostra como se pode perder tudo isso de uma hora para outra e que a vida muda depois de uma certa idade. O que eu aprendi com tudo isso é que a vida é improvável, não tem um ponto."