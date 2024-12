'Poucos fizeram tantas cenas de sexo quanto eu', avalia Bruno Montaleone

No ar em "Mania de Você", o ator Bruno Montaleone, 28, encara uma fase tensa na trama, após ser traficado e preso em Portugal. Em conversa com Splash, ele conta que espera uma transformação de seu personagem, Cristiano, em breve, e avalia a sensualidade de seus últimos trabalhos e dispara: "poucos homens no audiovisual brasileiro devem ter tantas cenas de sexo quanto eu".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O destino de Cristiano em 'Mania de Você'

Cristiano, personagem de Bruno Montaleone, tem sofrido bastante na atual novela das nove. Após ser traficado para Portugal ao lado da namorada Michele (Alanis Guillen), o jovem foi preso por tráfico de drogas e agora sente o distanciamento da amada, que tem se aproximado cada vez mais de Daniel (Samuel de Assis).

Eu estava tentando entender qual seria o símbolo do Cristiano nessa novela. Muitas pessoas, se não todas, são corruptíveis, ou acabam fazendo algo de ruim, ou tem alguma maldade dentro delas. O Cristiano e a Michele, não! Eles só são boas pessoas. E eu fiquei pensando se a inocência e a bondade não fizeram dele um alvo fácil, quase como se culpa dele de algum jeito. Bruno Montaleone

O ator diz acreditar em uma grande virada para Cristiano com seu retorno para o Brasil. Como destaca Bruno, tudo está indefinido se tratando de uma obra aberta, mas perder o grande amor da vida pode mexer com uma pessoa. "Estamos lidando com João Emanuel [Carneiro]. Qualquer coisa pode acontecer".

Ficar sem Michele seria como perder tudo o que Cristiano tem na vida. "Acho que ele pode se corromper, pode ser uma mensagem que o autor está querendo passar. Acho que cabe uma reação dele, eu vejo muitos caminhos a serem explorados. Espero que, nessa virada final, possamos bagunçar bastante as coisas".

Satisfeito com o personagem, Montaleone afirma que não se afeta com a baixa audiência da trama. Segundo o jornal O Globo, a novela vem passando por reedições por não atingir a audiência esperada pela emissora para o horário. "Eu não sei como é que é feita a medição. Porque, hoje em dia, com o Globoplay, com um monte de coisa, as pessoas assistem em vários lugares".

Mas isso não me afeta. Se você levasse um trabalho audiovisual pro teatro e, vamos supor, três pessoas aparecessem para ver sua peça, você tem que fazê-la da mesma forma que faria com uma plateia lotada. O que eu posso dizer por mim: estou me divertindo muito. Bruno Montaleone

Cristiano (Bruno Montaleone) e Michele (Alanis Guillen) em 'Mania de Você' Imagem: Ellen Pinheiro/Globo

As cenas sensuais na carreira de Bruno

Antes de passar perrengue em Portugal, Cristiano virou assunto nas redes ao aparecer sensualizando em uma cena de striptease. A sequência aconteceu durante a despedida de solteiro de Viola (Gabz), e Bruno Montaleone teve que dançar com pouca roupa ao lado de várias atrizes do elenco. "É claro que eu ainda pergunto: 'será que eu vou fazer bem? Será que vai ficar sexy?' Porque acho, pessoalmente, striptease um pouco cafona".

Porém, os momentos mais quentes de "Mania de Você" não se comparam às várias cenas de sexo que Montaleone fez vivendo o garoto de programa Matheus em "Verdades Secretas 2". "Acho que poucos homens no audiovisual brasileiro devem ter tantas cenas de sexo quanto eu tive só em 'Verdades Secretas', assim, durante a carreira inteira".

Mas se engana quem pensa que cenas de sexo são fáceis para Bruno. "Como ator, vou sempre tentar não ter tanto pudor, ser bem livre para dar sempre o que o texto está merecendo, o que queremos fazer da cena. Mas ainda assim, confesso, por agora, eu fiz o filme do Ney Matogrosso, tinha uma cena [de sexo], e foi tudo de novo. Foi o mesmo nervoso de novo".

fátima na despedida de solteira da viola?? pic.twitter.com/01eJfBWo2j ? acervo mariana santos (@acervomaricota) October 22, 2024

Próximos projetos após 'Mania de Você'

"Mania de Você" vai até março, mas Bruno já tem trabalho para depois da novela. Ainda em 2025 ele deve voltar a viver Ian Clarke, um homem do século 19 no filme "Encontrada", continuação de "Perdida", de 2023. "Eu saí do personagem do Matheus [de 'Verdades Secretas']. Um personagem sem escrúpulos, praticamente um prostituto, para me tornar quase um príncipe, um lorde".

Além disso, ele já gravou "Homem com H", a cinebiografia do cantor Ney Matogrosso que deve ser lançada ano que vem nos cinemas. Protagonizada por Jesuíta Barbosa, Bruno vive Marco de Maria, marido de Ney que morreu em decorrência da Aids. "Pensei muito sobre o Marco, sabe. Sobre a família deles. Será que eles iriam gostar disso? É uma 'nóia' que bate em todo ator".

Bruno recorda com emoção o dia em que conheceu Ney Matogrosso no set, no dia de uma de suas cenas mais importantes no filme. "Se ele tivesse ido outro dia, não seria tão potente. Então ele chegou e eu fiquei muito assim: 'Meu Deus, estou fazendo um filme dele. Ele está aqui. Como é que eu falo com ele?'".